Тренды 2020: с чем сочетать блузку этим летом
Блузка из шифона либо шелка - отличная возможность не только не страдать от жаркой погоды этим летом, но еще и стильно выглядеть.
Брюки
Какой бы блузка не была - от укороченных топов до моделей с пышными рукавами - брюки всегда останутся классическим и наиболее удачным сочетанием. Выбирать лучше всего модель длиной до щиколотки. А если вы еще и подобреете вариант с узором, то равных вам на улице будет просто не найти.
Юбка
Джинсы
Рекомендуем обратить внимание на классическую модель джинсов. Голубой цвет с завышенной талией. Блузу в такой комбинации лучше всего будет просто подвязывать как топ. Чтобы сделать ваш образ еще более совершенным, рекомендуем добавить еще и узки очки-кошки.
Напомним,