Тренды 2020: с чем сочетать блузку этим летом

Блузка из шифона либо шелка - отличная возможность не только не страдать от жаркой погоды этим летом, но еще и стильно выглядеть.

Брюки

В этой комбинации образов главное прежде всего выбрать подходящую пару под летнюю блузку. К счастью, дизайнеры позаботились об этом заранее.

Какой бы блузка не была - от укороченных топов до моделей с пышными рукавами - брюки всегда останутся классическим и наиболее удачным сочетанием. Выбирать лучше всего модель длиной до щиколотки. А если вы еще и подобреете вариант с узором, то равных вам на улице будет просто не найти.

Юбка

Джинсы

В этом году в тренде юбка абсолютно любой длины. Мини, макси, миди - все они (при правильном сочетании цветов, конечно) помогут внести в ваш образ легкость и яркость. К примеру, все больше модниц отдают предпочтение фасонам мини либо миди и расклешенному их силуэту.

Рекомендуем обратить внимание на классическую модель джинсов. Голубой цвет с завышенной талией. Блузу в такой комбинации лучше всего будет просто подвязывать как топ. Чтобы сделать ваш образ еще более совершенным, рекомендуем добавить еще и узки очки-кошки.

Напомним,