Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками

30 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками
Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками
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Серьги в виде треугольников находятся на пике популярности этим летом.

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Чем так привлекательна именно эта форма? Во-первых, она визуально удлиняет лицо. Во-вторых, их можно надевать как под вечернее платье, так и для бранча с подружками. В-третьих, их с легкостью можно сделать в домашних условиях. 

Вам понадобятся: 

  •  швензы гвоздики треугольник -  1 пара;
  • рамки для бусин треугольник - 2 шт.;
  •  пин с гвоздиком - 2 шт.;
  • бусины 6 мм и 8 мм по 2 шт;
  •  круглогубцы;
  •  тонкогубцы;
  •  кусачки;

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Пошаговая инструкция: 

  1.  Возьмите пин. 
  2. Наденьте на него бусину размером 6 мм. 
  3.  Проденьте пин в нижнее отверстие рамки для бусин. 
  4. Затем наденьте бусину размером 8 мм.
  5. Далее проденьте пин в верхнее отверстие рамки. 
  6. Сделайте соединительное кольцо на пине. 
  7.  Прикрепите соединительное кольцо пина к швензе. 

Советы

Основа для бижутерии готова. Вы также можете добавлять в нее бисер, подбирая различные цвета в тон к вашему цветотипу. Не бойтесь экспериментировать и у вас все получится. 

Напомним, 

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