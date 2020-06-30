Как с обложки: делаем трендовые серьги-треугольники своими руками
Серьги в виде треугольников находятся на пике популярности этим летом.
Вам понадобятся:
- швензы гвоздики треугольник - 1 пара;
- рамки для бусин треугольник - 2 шт.;
- пин с гвоздиком - 2 шт.;
- бусины 6 мм и 8 мм по 2 шт;
- круглогубцы;
- тонкогубцы;
- кусачки;
- Возьмите пин.
- Наденьте на него бусину размером 6 мм.
- Проденьте пин в нижнее отверстие рамки для бусин.
- Затем наденьте бусину размером 8 мм.
- Далее проденьте пин в верхнее отверстие рамки.
- Сделайте соединительное кольцо на пине.
- Прикрепите соединительное кольцо пина к швензе.
Советы
Основа для бижутерии готова. Вы также можете добавлять в нее бисер, подбирая различные цвета в тон к вашему цветотипу. Не бойтесь экспериментировать и у вас все получится.
Напомним,