Как создать красивые брови: ТОП-4 секрета

Брови - первое, на что обращает внимание собеседник. Бесспорно, они создают общую картинку нашего образа.

Не меняйте естественную природу брови

Сегодня мы поделимся главными секретами по уходу, которые помогут вам отрастить пышные и густые брови . А главное - создать красивую для вас форму.

Коррекция может быть коварной штукой, поскольку чаще всего мастера ее делают по шаблону, а не исходя из естественной дуги брови. Поэтому вам стоит дважды подумать перед тем, как отдавать свою красоту в руки мастеров. Профессиональные бровисты не рекомендуют увлекаться выщипыванием бровей, так как потом будет сложнее их отрастить. Лучше всего удалять волоски между бровями и под нижней границей. В остальном же оставьте легкую небрежность.

Выберете правильный цвет

Не забывайте про укладку

Не всегда обязательно иметь густые и широкие брови. Если природа вас не наградила такими, попробуйте затмить это игрой с оттенками. К примеру, вы может приобрести пудровый карандаш для бровей и тени. Для темных девушек лучше остановить выбор на более светлом цвете, для блондинок - слегка темном. Но помните: кончик и основание брови должны быть более яркими, чем начало.

Укладка для бровей важна так же, как и на голове. Таким образом вы не только придаете им идентичную форму и делаете более ухоженный вид, а еще и стимулирует кровообращение, проводя щеточкой по волоскам. Выбирайте прозрачный гель для бровей, чтобы не испортить прорисованный цвет.

Используйте зубную щетку

Если вы наносите самостоятельно пигмент на бровь, делайте это при помощи щетки. Таким образом он равномерное распределиться по всей длине и не будет ложиться яркими пятнами.

Напомним,