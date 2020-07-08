Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы
Экватор 2020 года уже пройден. И хоть множество вопросов еще долго будут оставаться без ответов, модная тематика уже точно собрала свою капсулу на этот сезон.
Кроп-топ
Кроп-топ - хит не только этого лета, но и всего сезона в целом. Укороченные топы можно носить и с брюками с высокой талией, и с юбками, и даже с брючными костюмами. Важно подойти к этому вопросу креативно и не бояться экспериментировать.
Кардиган
Белая футболка
Что-то всегда будет оставаться вечным. К примеру, белая футболка, которую можно надеть практически под все. Она вам позволяет создать максимально широкое пространство для креатива. Брюки, джинсы, юбки, шорты, платья-комбинации - не бойтесь экспериментировать.
Мюли
Для некоторых мюли являются далеко не самой комфортной обувью. Однако, вместе с тем они просто разрывают модные показы этого года. Черные, белые, бежевые, без яркого декора - такая обувь будет актуальна еще несколько сезонов подряд, а может быть и дольше.
Напомним,