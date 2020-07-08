Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы

8 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы
Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы
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Экватор 2020 года уже пройден. И хоть множество вопросов еще долго будут оставаться без ответов, модная тематика уже точно собрала свою капсулу на этот сезон.

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Предлагаем узнать, что будет актуально носить до конца 2020 года. 

Кроп-топ

Кроп-топ - хит не только этого лета, но и всего сезона в целом. Укороченные топы можно носить и с брюками с высокой талией, и с юбками, и даже с брючными костюмами. Важно подойти к этому вопросу креативно и не бояться экспериментировать. 

Кардиган 

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Он снова вернулся. Лучше всего выбирать тонкий кардиган с пуговицами, который вы могли бы надеть в более прохладную пору сезона. Кстати, главная его фишка - надевать вещь на голое тело. Также кардиган отлично подойдет и к тандему с шелковым платьем. 

Белая футболка 

Что-то всегда будет оставаться вечным. К примеру, белая футболка, которую можно надеть практически под все. Она вам позволяет создать максимально широкое пространство для креатива. Брюки, джинсы, юбки, шорты, платья-комбинации - не бойтесь экспериментировать. 

Мюли

Для некоторых мюли являются далеко не самой комфортной обувью. Однако, вместе с тем они просто разрывают модные показы этого года. Черные, белые, бежевые, без яркого декора - такая обувь будет актуальна еще несколько сезонов подряд, а может быть и дольше.  

Напомним, 

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