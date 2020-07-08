Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы

Экватор 2020 года уже пройден. И хоть множество вопросов еще долго будут оставаться без ответов, модная тематика уже точно собрала свою капсулу на этот сезон.

Кроп-топ

Предлагаем узнать, что будет актуально носить до конца 2020 года.

Кроп-топ - хит не только этого лета, но и всего сезона в целом. Укороченные топы можно носить и с брюками с высокой талией, и с юбками, и даже с брючными костюмами. Важно подойти к этому вопросу креативно и не бояться экспериментировать.

Кардиган

Читайте также Тренды 2020: ТОП-3 способа, как носить этим летом шелковый платок Он снова вернулся. Лучше всего выбирать тонкий кардиган с пуговицами, который вы могли бы надеть в более прохладную пору сезона. Кстати, главная его фишка - надевать вещь на голое тело. Также кардиган отлично подойдет и к тандему с шелковым платьем.

Белая футболка

Что-то всегда будет оставаться вечным. К примеру, белая футболка, которую можно надеть практически под все. Она вам позволяет создать максимально широкое пространство для креатива. Брюки, джинсы, юбки, шорты, платья-комбинации - не бойтесь экспериментировать.

Мюли

Для некоторых мюли являются далеко не самой комфортной обувью. Однако, вместе с тем они просто разрывают модные показы этого года. Черные, белые, бежевые, без яркого декора - такая обувь будет актуальна еще несколько сезонов подряд, а может быть и дольше.

Напомним,