Тренды 2020: ТОП-3 головных убора, которые вы обязаны надеть этим летом

12 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: ТОП-3 головных убора, которые вы обязаны надеть этим летом
Тренды 2020: ТОП-3 головных убора, которые вы обязаны надеть этим летом
Pinterest

Мы часто ошибочно летом игнорируем головной убор. И зря!

Читайте такжеКак быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
Ведь именно он защищает нашу голову от солнечного удара и способствует лучшему самочувствию в период высоких температур. Предлагаем вам обратить внимание на следующие модели, которые точно придутся вам по душе. 

Соломенная шляпа

Не стоит думать, что соломенная шляпа - только для отдыха у моря. Сейчас ассортимент таких моделей сделал ощутимый шаг вперед, что привело к их большему раскрытию как самостоятельного элемента в гардеробе модниц. Выбирайте широкополую шляпу с контрастной лентой. Не бойтесь носить ее в городе. Достаточно просто сочетать ее с платьями-рубашками или хлопковыми шортами. Она подойдет практически ко всему. 

Панама

Читайте такжеТренды 2020: какую юбку выбрать в этом сезоне
За пару сезонов панамка снова стала хитом среди головных уборов. Это неудивительно. Вместе с тем, что она защищает от солнца, она также смотрится очень стильно и молодежно. Важно только подобрать правильный фасон. Предлагаем обратить внимание на панаму из мягкой ткани, c широкими полями.
 

Кепи

Кепи - новое слово в мире головных уборов. Конечно, его любили теплой любовью еще пару десятков лет назад. Однако затем пыл слегка остыл, а вскоре и вовсе забылся. В 2020 году в тренде снова новые модели кепи: от винтажной фуражки до спортивных козырьков с сеткой. Выбирайте модель, которая подходит вашему стилю в одежде.

Напомним, 

Облако тегов

стиль красота советы Тренды

Материалы по теме

Врачи рассказали, какие витамины необходимы организму в летний сезон
ЗОЖ

Врачи рассказали, какие витамины необходимы организму в летний сезон
Как избавиться от пятен пота на ткани: проверенные советы
Полезные советы

Как избавиться от пятен пота на ткани: проверенные советы
ТОП-4 признака, что вы не любите вашего партнера в отношениях
Психология

ТОП-4 признака, что вы не любите вашего партнера в отношениях
Обед с жирафом, 5G в Украине, 140 млн. за Черный квадрат Малевича: 8 самых интересных сюжетов от "Утра с Интером"
Новости

Обед с жирафом, 5G в Украине, 140 млн. за Черный квадрат Малевича: 8 самых интересных сюжетов от "Утра с Интером"

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK