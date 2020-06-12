Тренды 2020: ТОП-3 головных убора, которые вы обязаны надеть этим летом

Мы часто ошибочно летом игнорируем головной убор. И зря!

Соломенная шляпа

Ведь именно он защищает нашу голову от солнечного удара и способствует лучшему самочувствию в период высоких температур. Предлагаем вам обратить внимание на следующие модели, которые точно придутся вам по душе.

Не стоит думать, что соломенная шляпа - только для отдыха у моря. Сейчас ассортимент таких моделей сделал ощутимый шаг вперед, что привело к их большему раскрытию как самостоятельного элемента в гардеробе модниц. Выбирайте широкополую шляпу с контрастной лентой. Не бойтесь носить ее в городе. Достаточно просто сочетать ее с платьями-рубашками или хлопковыми шортами. Она подойдет практически ко всему.

Панама

Кепи

За пару сезонов панамка снова стала хитом среди головных уборов. Это неудивительно. Вместе с тем, что она защищает от солнца, она также смотрится очень стильно и молодежно. Важно только подобрать правильный фасон. Предлагаем обратить внимание на панаму из мягкой ткани, c широкими полями.

Кепи - новое слово в мире головных уборов. Конечно, его любили теплой любовью еще пару десятков лет назад. Однако затем пыл слегка остыл, а вскоре и вовсе забылся. В 2020 году в тренде снова новые модели кепи: от винтажной фуражки до спортивных козырьков с сеткой. Выбирайте модель, которая подходит вашему стилю в одежде.

Напомним,