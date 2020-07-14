ТОП-5 самых модных платьев этого лета: тренды 2020 года

Платье – идеальная летняя одежда. Но каждый год появляются новые тенденции, поэтому можно и не разобраться, какие фасоны сейчас в моде.

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» дизайнер Анастасия Иванова рассказала, какие платья стоит носить этим летом. Оказывается, эти трендовые варианты есть в гардеробе Лилии Ребрик

Сейчас в тренде, говорит дизайнер, белоснежные воздушные платья свободного фасона. Но варианты с открытыми плечами стоит носить с поясом – это визуально уменьшит силуэт.

Мини в этом сезоне также в моде. Главное – чтобы короткое платье не обтягивало, а было свободного кроя.

«Обтягивающие мини-платья иногда выглядят слишком вызывающе. А женственный силуэт создает очень романтичный образ. Розовый цвет, воланы, мини – я бы такое платье назвала «Мисс женственность», – говорит дизайнер.

В моде и варианты с кружевной отделкой. Но ее должно быть не много, только детали. А вот платье из тотального кружева дизайнер советует отложить.

тоже до сих пор в моде. Но лучше выбирать варианты не ровного кроя – это может увеличить силуэт. Чтобы создать гармоничный образ, стоит дополнить платье поясом. А легкий бантик на горловине придаст романтичности.

И самый трендовый вариант – с воротником и открытыми плечиками. «В этом платье мы видим комбинацию стилей – классический воротник и романтические оборки по рукавам и подолу. Открытые плечи, что является трендом сезона, придают образу женственности», – прокомментировала дизайнер.

Напомним,