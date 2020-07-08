Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана

8 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана
Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны, так называемые "синенькие".

Читайте такжеКак ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога
Грушевидный или цилиндрический баклажан – ягода, а не овощ. Знали об этом? Однако в кулинарном смысле его считают овощем. Плоды меняют цвет в зависимости от степени зрелости – от светло-лилового до насыщенного фиолетового. А еще есть особый сорт, который имеет молочно-белую или золотистую окраску. О пользе «синеньких» рассказала кулинар, гастроэксперт, ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова.

Баклажаны варят, жарят, запекают, готовят на гриле, маринуют, делают из них икру, а также едят сырыми, – говорит Юля. – Овощ отличается разнообразием витаминного состава. В нем содержатся витамины группы В, витамины РР, С, бета-каротин.

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала

Баклажан борется с депрессией

Витамины группы В отвечают за состояние нервной системы, – объясняет ведущая. – Именно поэтому овощ считают натуральным антидепрессантом. Он помогает справиться с плохим настроением, волнением и даже бессонницей. Рекомендую употреблять его перед важными событиями.

Чистит сосуды

Обладает способностью выводить из организма вредный холестерин, – говорит Юля. – Врачи утверждают, что фиолетовый овощ делает это даже эффективнее, чем некоторые медикаменты. А все потому, что в нем есть большое количество пектина и клетчатки. Регулярное употребление баклажанов – это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана / пресс-служба Нового канала

Укрепляет иммунитет

Высокое содержание витамина С эффективно защищает от простуды, – объясняет девушка. – Ведь именно он участвует в формировании иммунного белка интерферона, который обладает мощным противовирусным действием.

Помогает похудеть

Баклажан – лучший друг стройной фигуры, – говорит Юля. – Он содержит мало калорий, но высокое содержание клетчатки дает длительное ощущение сытости. Поэтому его включают в рацион диет. Кроме того, овощ помогает работать кишечнике и улучшает обмен веществ.

Включайте новый сезон проекта «Ревизор-11» на Новом канале уже 20 июля. Также смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

Облако тегов

здоровье похудение баклажан здоровая еда способ для похудения Юлия Панкова полезное питание зож Полезные советы

Материалы по теме

ТОП-5 главных причин развития гипертонии
ЗОЖ

ТОП-5 главных причин развития гипертонии
Как справиться с судорогой: эффективный совет
ЗОЖ

Как справиться с судорогой: эффективный совет
Как избавиться от ушной боли: ТОП-4 проверенных совета
ЗОЖ

Как избавиться от ушной боли: ТОП-4 проверенных совета
7 способов прокачать память
ЗОЖ

7 способов прокачать память

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK