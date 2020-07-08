Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана
Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны, так называемые "синенькие".
Баклажаны варят, жарят, запекают, готовят на гриле, маринуют, делают из них икру, а также едят сырыми, – говорит Юля. – Овощ отличается разнообразием витаминного состава. В нем содержатся витамины группы В, витамины РР, С, бета-каротин.
Баклажан борется с депрессией
Витамины группы В отвечают за состояние нервной системы, – объясняет ведущая. – Именно поэтому овощ считают натуральным антидепрессантом. Он помогает справиться с плохим настроением, волнением и даже бессонницей. Рекомендую употреблять его перед важными событиями.
Чистит сосуды
Обладает способностью выводить из организма вредный холестерин, – говорит Юля. – Врачи утверждают, что фиолетовый овощ делает это даже эффективнее, чем некоторые медикаменты. А все потому, что в нем есть большое количество пектина и клетчатки. Регулярное употребление баклажанов – это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Укрепляет иммунитет
Высокое содержание витамина С эффективно защищает от простуды, – объясняет девушка. – Ведь именно он участвует в формировании иммунного белка интерферона, который обладает мощным противовирусным действием.
Помогает похудеть
Баклажан – лучший друг стройной фигуры, – говорит Юля. – Он содержит мало калорий, но высокое содержание клетчатки дает длительное ощущение сытости. Поэтому его включают в рацион диет. Кроме того, овощ помогает работать кишечнике и улучшает обмен веществ.
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