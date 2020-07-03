Новомодная ICE-диета: польза и вред ледовой диеты
Новомодная ледовая диета. И она обещает мгновенный результат. Так ли это?
Актриса Рене Зеллвегер в свои 51 до сих пор поражает мир стройной фигурой и привлекательностью. А секрет звезды во льде! Говорят, что после фильма «Дневник Бриджит Джонс», где Рене для роли пришлось набрать 20 килограммов, она быстро их сбросила именно благодаря ледовой диете.
Снижение веса происходит за счет того, что организм тратит свои собственные калории, для того чтобы нагреть пищу, и чтобы она хорошо усвоилась,– объясняет диетолог Карина Дайнеко.
По подсчетам ученых, чтобы нагреть пищу, организм сжигает до 2800 килокалорий за день, когда в среднем ежедневно человек съедает 3500. Кроме холодной пищи, надо выпивать около двух с половиной литров ледяной воды ежедневно.
Принципы закаливания, обливания холодной водой, действительно будут полезными в плане повышения иммунитета, сопротивляемости организма, придания тонуса кожи, за счет этого мы действительно можем улучшить динамику веса,– отметила диетолог.
Когда мы делаем промежутки между приемами пищи за счет вечернего времени. Например, последний прием пищи будет в четвёртом или пятом часу. И следующий аж в 8-9 утра. А длиться такая диета может около пяти дней,– комментирует эксперт.
В летний период, конечно, легче принимать холодные блюда и пить ледяные напитки, но это может делать только абсолютно здоровый человек. Диетологи уверяют, что постоянное употребление холодной пищи в ансамбле с ледяным питьем вредит организму. За долгий период такой айс-диеты сбивается работа желчного пузыря, поджелудочной железы и желудка. Поэтому такие диетические нормы следует включать в рацион, как разгрузочные – чтобы разнообразить питание и заодно успеть сбросить несколько килограммов.
Напомним,