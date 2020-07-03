Новомодная ледовая диета. И она обещает мгновенный результат. Так ли это?

Синоптики прогнозируют нам настоящую африканскую жару. Остается спасаться только холодными напитками и едой. Кстати, так еще и похудеть можно! Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», выяснили, полезна ли такая диета для организма и действительно ли она работает.

Актриса Рене Зеллвегер в свои 51 до сих пор поражает мир стройной фигурой и привлекательностью. А секрет звезды во льде! Говорят, что после фильма «Дневник Бриджит Джонс», где Рене для роли пришлось набрать 20 килограммов, она быстро их сбросила именно благодаря ледовой диете.

Во время этой диеты можно есть мясо, крупы, молочные продукты, цельнозерновой хлеб, фрукты и овощи в любом количестве и при этом худеть. Есть только одно условие – все, что попадает в рот, должно быть холодным, почти ледяным. Такой принцип питания предложил американский врач. Даже балерины перед приемами пищи выпивают стакан ледяной воды, мол, это и есть секрет их стройности. Ведь организм тратит очень много ресурсов, чтобы переварить холодную пищу.

Новомодная ICE-диета: польза и вред ледовой диеты / pixabay.com

Снижение веса происходит за счет того, что организм тратит свои собственные калории, для того чтобы нагреть пищу, и чтобы она хорошо усвоилась,

– объясняет диетолог Карина Дайнеко.

По подсчетам ученых, чтобы нагреть пищу, организм сжигает до 2800 килокалорий за день, когда в среднем ежедневно человек съедает 3500. Кроме холодной пищи, надо выпивать около двух с половиной литров ледяной воды ежедневно.

Принципы закаливания, обливания холодной водой, действительно будут полезными в плане повышения иммунитета, сопротивляемости организма, придания тонуса кожи, за счет этого мы действительно можем улучшить динамику веса,

– отметила диетолог.

К тому же, чтобы похудеть, приемы еды должны иметь строгие интервальные ограничения. Позавтракали, перекусили и приготовили сытный обед, и все это – из холодных блюд. Ужин и ночные переедание следует исключить из рациона. В Интернете указано, что сидеть на такой диете следует не менее 6 недель, но врач не советует этого делать.

Новомодная ICE-диета: польза и вред ледовой диеты / pixabay.com

Когда мы делаем промежутки между приемами пищи за счет вечернего времени. Например, последний прием пищи будет в четвёртом или пятом часу. И следующий аж в 8-9 утра. А длиться такая диета может около пяти дней,

– комментирует эксперт.

В летний период, конечно, легче принимать холодные блюда и пить ледяные напитки, но это может делать только абсолютно здоровый человек. Диетологи уверяют, что постоянное употребление холодной пищи в ансамбле с ледяным питьем вредит организму. За долгий период такой айс-диеты сбивается работа желчного пузыря, поджелудочной железы и желудка. Поэтому такие диетические нормы следует включать в рацион, как разгрузочные – чтобы разнообразить питание и заодно успеть сбросить несколько килограммов.

Напомним,