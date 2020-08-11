С чем лучше всего совмещать велосипедки, чтобы выглядеть стильно: ТОП-4 комбинации
Велосипедки постепенно уходят из жизни модного глянца. Успейте запрыгнуть в этот сезон, чтобы напоследок поносить действительно классную вещь.
Блейзер
Велосипедки и блейзер – вечная классика, которая котируется практически в любых модных кругах. При этом тут важно выбирать блейзер в фасоне оверсайз. Благодаря этому ваш силуэт будет выглядеть более женственным и хрупким.
Кардиган
Белая рубашка
Что-то всегда будет вечным. Например, белая рубашка в стиле оверсайз. Да-да, мы снова про объемы и комфорт. Дело в том, что такой лук выглядит не только эффектно, но еще и универсально. Вы можете с легкостью покорять рабочие пьедесталы, ходить на романтические свидания, а также встречаться с подружками.
Спортивная куртка
Спорт-шик все еще в моде. Выбирайте бомбер, анорак либо просто ветровку – и отправляйтесь покорять мир в этом чудесном образе.
Напомним,
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