С чем лучше всего совмещать велосипедки, чтобы выглядеть стильно: ТОП-4 комбинации

11 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
С чем лучше всего совмещать велосипедки, чтобы выглядеть стильно: ТОП-4 комбинации
С чем лучше всего совмещать велосипедки, чтобы выглядеть стильно: ТОП-4 комбинации
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Велосипедки постепенно уходят из жизни модного глянца. Успейте запрыгнуть в этот сезон, чтобы напоследок поносить действительно классную вещь.

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При этом не забывайте ее правильно сочетать с другими модными вещами

Блейзер 

Велосипедки и блейзер – вечная классика, которая котируется практически в любых модных кругах. При этом тут важно выбирать блейзер в фасоне оверсайз. Благодаря этому ваш силуэт будет выглядеть более женственным и хрупким. 

Кардиган 

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Велосипедки и кардиган – отличное сочетание для выхода не только в город, но и за хлебом. Кардиган также лучше выбирать оверсайз, чтобы разбавлять один фасон сразу в несколько. 

Белая рубашка 

Что-то всегда будет вечным. Например, белая рубашка в стиле оверсайз. Да-да, мы снова про объемы и комфорт. Дело в том, что такой лук выглядит не только эффектно, но еще и универсально. Вы можете с легкостью покорять рабочие пьедесталы, ходить на романтические свидания, а также встречаться с подружками. 

Спортивная куртка 

Спорт-шик все еще в моде. Выбирайте бомбер, анорак либо просто ветровку – и отправляйтесь покорять мир в этом чудесном образе.  

Напомним, 

 

 

 

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