Тренды 2020: шьем стильную повязку на голову
Повязка на голову - модный аксессуар этого сезона, который придает вашему образу свежести и создает более летнюю его вариацию.
Однако, далеко не всегда вы можете найти в магазинах действительно подходящую модель, которая бы подчеркивала ваши достоинства. Предлагаем воссоздать ее самостоятельно. Шить повязку далеко не так трудно, как вам могло бы показаться. Достаточно просто приложить немного усилий к этому.
Вам понадобятся:
- хлопок — 30 см.
- широкая резинка в 3 см. — 14,5 см.
- нитки одного цвета
- ножницы
- сантиметровая лента
- английская булавка
Инструкция
- Вырежьте две верхние детали повязки - прямоугольник со сторонами 27*50 см.
- Сложите поочередно детали пополам и сшейте на швейной машинке.
- Разгладьте его утюгом на низкой температуре, чтобы шов был на середине деталей.
- Вырежьте нижнюю деталь повязки для резинки.
- Сшейте нижнюю деталь по боковому шву, отступая от края на ширину лапки.
- Чтобы вывернуть деталь, прицепите к одному ее краю английскую булавку и проведите её по всей длине изнутри до другого конца. Заутюжьте.
- Просуньте резинку внутрь при помощи булавки.
- Зафиксируйте резинку внутри. Для этого пришейте её на швейной машинке к ткани с двух сторон.
- Перевяжите верхние детали повязки между собой.
- Заложите на концах верхних деталей повязки встречные складки.
- Наложите деталь с резинкой на одну верхнюю деталь повязки, так чтобы шов на верхней детали был снизу.
- Сшейте их между собой.
- Стильная повязка готова.