Тренды 2020: шьем стильную повязку на голову

24 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: шьем стильную повязку на голову
Тренды 2020: шьем стильную повязку на голову
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Повязка на голову - модный аксессуар этого сезона, который придает вашему образу свежести и создает более летнюю его вариацию.

Однако, далеко не всегда вы можете найти в магазинах действительно подходящую модель, которая бы подчеркивала ваши достоинства. Предлагаем воссоздать ее самостоятельно. Шить повязку далеко не так трудно, как вам могло бы показаться. Достаточно просто приложить немного усилий к этому. 

Вам понадобятся: 

  • хлопок — 30 см.
  • широкая резинка в 3 см. — 14,5 см.
  • нитки одного цвета
  • ножницы
  • сантиметровая лента
  •  английская булавка

Инструкция

  1. Вырежьте две верхние детали повязки - прямоугольник со сторонами 27*50 см.
  2. Сложите поочередно детали пополам и сшейте на швейной машинке.
  3. Разгладьте его утюгом на низкой температуре, чтобы шов был на середине деталей.
  4. Вырежьте нижнюю деталь повязки для резинки.
  5. Сшейте нижнюю деталь по боковому шву, отступая от края на ширину лапки.
  6. Чтобы вывернуть деталь, прицепите к одному ее краю английскую булавку и проведите её по всей длине изнутри до другого конца. Заутюжьте.
  7. Просуньте резинку внутрь при помощи булавки.
  8. Зафиксируйте резинку внутри. Для этого пришейте её на швейной машинке к ткани с двух сторон.
  9. Перевяжите верхние детали повязки между собой. 
  10. Заложите на концах верхних деталей повязки встречные складки.
  11. Наложите деталь с резинкой на одну верхнюю деталь повязки, так чтобы шов на верхней детали был снизу.
  12. Сшейте их между собой.
  13. Стильная повязка готова. 

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