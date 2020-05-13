Какие сумки давно пора выбросить из своего гардероба: ТОП-5 моделей

13 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
Какие сумки давно пора выбросить из своего гардероба: ТОП-5 моделей
Какие сумки давно пора выбросить из своего гардероба: ТОП-5 моделей
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Хотите выглядеть стильно? Тогда вам стоит уделить внимание не только одежде, но и аксессуарам.

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Сегодня мы расскажем, от каких сумок стоит отказаться в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно и трендово. 

Сумка из нейлона 

Сумки из нейлона - отличный вариант для похода в спортивный зал или путешествия. Для других мероприятий такую сумку лучше не выбирать. На это есть ряд причин. Во-первых, нейлон очень быстро пачкается. Во-вторых, такая модель выглядит чересчур спортивно, поэтому часто не сочетается с другими стилями. Такой аксессуар обязательно испортит общую картину.

Сумки с крупными логотипами 

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Логотипы уже давно не в моде. Сейчас дизайнеры делают ставки на минимализм, универсальность и базовый подход. Поэтому о таких ярких сумках стоит забыть и отдать предпочтение более нейтральным сумкам. Также некоторые стилисты склоняются к мысли, что сумка с логотипом и вовсе признак дурного тона. 

Сумка с большим количеством деталей 

Сумка - основной аксессуар в луке девушки, но не во всем образе. Именно поэтому не стоит выбирать сумку, на которой расположено слишком много дополнительных элементов. Таким образом они перетягивают внимание на себя и отгоняют его от вас. Выбирайте какую-то одну деталь на сумке: аппликация, вышивка, акцентная фурнитура, платок, брелок.

Бесформенная сумка 

Бесформенная сумка из мягкой кожи с потертостями и потресканными ручками от эксплуатации - самый главный антитренд последних лет. Она невероятно дешевит любой образ. А о презентабельности и женственности вообще речи быть не может. К счастью, всегда есть альтернатива. Выбирайте сумку с четкой формой и структурированным материалом. Если же вы хотите все же бесформенную сумку, обратите внимание на сверхпопулярные в этом году шопперы.

Подделка элитных брендов

Не тешьте себя мыслью, что никто не может отличить подделку от оригинала. Поэтому лучше вложитесь один раз в качественную оригинальную вещь, чем страдайте от косых взглядов и очевидных недостатков "пали". Перестаньте гнаться за люксом и отдайте предпочтение более доступным, зато честным брендам. А о том, что это дурной тон, мы даже говорить не будем - и так все понятно. 

Напомним, 

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