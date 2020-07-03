Лунный календарь стрижек на июль 2020: советы астрологов
3 июля 2020 10:30
Лунный календарь стрижек на июль 2020: советы астрологов
Какие дни в июле станут для стрижки самыми благоприятными?
Луны влияют на наше самочувствие, настроение и даже на состояние волос. Благоприятные для стрижки дни позволят вам избавиться от негативной энергии и остаться довольной результатом похода к парикмахеру.
Благоприятные дни для стрижки в июле
2, 4, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 июля.
Когда нельзя стричься в июле?
10, 17, 19 июля.
Напомним,