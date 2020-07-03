Лунный календарь стрижек на июль 2020: советы астрологов

3 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на июль 2020: советы астрологов
Лунный календарь стрижек на июль 2020: советы астрологов

Какие дни в июле станут для стрижки самыми благоприятными?

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Фазы Луны влияют на наше самочувствие, настроение и даже на состояние волос. Благоприятные для стрижки дни позволят вам избавиться от негативной энергии и остаться довольной результатом похода к парикмахеру. 

Благоприятные дни для стрижки в июле 

2, 4, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 июля.

Когда нельзя стричься в июле?

10, 17, 19 июля.

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Остальные дни считаются нейтральными, они не окажут значительного позитивного эффекта, но и неприятностями не обернутся. Благоприятные дни для стрижки подойдут и для любых других манипуляций с волосами. 

Напомним,

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