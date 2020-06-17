Какие странные свадебные традиции со всей Украины вас удивят: ТОП-3 обычая

Свадебные традиции для многих семей - важный элемент создания семьи.

Питье из туфли невесты

Именно поэтому во многих регионах Украины свадебные традиции чтят очень крепко, а брак без предварительного выполнения ритуалов просто невозможен. Предлагаем вам узнать, о каких ритуалах пойдет речь.

История появления этой традиции весьма туманна и странна. По поверьям, этот обряд пришел к нам от гусаров. А вот почему он касается свадьбы никто не знает. Дело в том, что гусары во время торжества проверяли себя на ловкость. Суть проверки заключалась в том, чтобы выпить рюмку горячительного напитка из женской туфли. Сейчас некоторые молодые также практикуют этот обычай.

Кража невесты

Мытье ног тещи

Эта традиция уже более знакома многим поколениям. Появилась она еще на Кавказе несколько столетий назад. Тогда принято было по-настоящему воровать невесту с целью обогатиться финансово. В Украине ее слегка видоизменили. Теперь невесту, конечно, тоже нужно выкупать, но делать это необходимо при помощи других различных вещей, кроме денег.

Эта традиция весьма характерна для Западной Украины. Почему? Дело в том, что в тех регионах сильно развит институт семьи и чтения старших. Именно поэтому часто дети обращаются к родителям на "вы" в семьях. Суть этой традиции заключается в следующем. Тещу садят на стул, ставят тазик с теплой водой, а новоиспеченный зять должен вымыть ей ноги в знак уважения.

Напомним,