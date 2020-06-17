Какие странные свадебные традиции со всей Украины вас удивят: ТОП-3 обычая
Свадебные традиции для многих семей - важный элемент создания семьи.
Питье из туфли невесты
История появления этой традиции весьма туманна и странна. По поверьям, этот обряд пришел к нам от гусаров. А вот почему он касается свадьбы никто не знает. Дело в том, что гусары во время торжества проверяли себя на ловкость. Суть проверки заключалась в том, чтобы выпить рюмку горячительного напитка из женской туфли. Сейчас некоторые молодые также практикуют этот обычай.
Кража невесты
Мытье ног тещи
Эта традиция весьма характерна для Западной Украины. Почему? Дело в том, что в тех регионах сильно развит институт семьи и чтения старших. Именно поэтому часто дети обращаются к родителям на "вы" в семьях. Суть этой традиции заключается в следующем. Тещу садят на стул, ставят тазик с теплой водой, а новоиспеченный зять должен вымыть ей ноги в знак уважения.
Напомним,