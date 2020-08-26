26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 августа является 239 днем года, до конца года осталось 127 дней.
Какой праздник 26 августа 2020?
- День независимости Малайзии,
- День героев в Намибии,
- День равенства женщин (США).
Памятные даты 26 августа, годовщины и события
В 1657 году Иван Выговский стал гетманом Украины.
В 1728 году был открыт пролив между Америкой и Азией, его назвали Беринговым в честь мореплавателя Витуса Беринга.
В 1847 году Либерия первой на африканском континенте провозгласила независимость.
В 1907 году Гарри Гудини показал легендарный номер с цепями: будучи закованным, фокусник выбрался из воды за минуту.
В 2002 году Грузия приняла решение о выходе из СНГ.
Кто родился 26 августа
26 августа родились американский актер Маколей Калкин, благодетельница мать Тереза.
Какой сегодня церковный праздник
- День памяти Тихона Задонского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 26 августа
- Если много грибов, урожай будет щедрым в следующем году!
- Разразилась сегодня буря, осень будет дождливой.
- Если нет ветра на Тихона, ждите сильный ветер на следующий день.
Именинники: Максим и Тихон.
Напомним,