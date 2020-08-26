26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 августа 2020 00:30 Алла Лысак
26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 августа является 239 днем года, до конца года осталось 127 дней.

Какой праздник 26 августа 2020?               

Памятные даты 26 августа, годовщины и события

В 1657 году Иван Выговский стал гетманом Украины.

В 1728 году был открыт пролив между Америкой и Азией, его назвали Беринговым в честь мореплавателя Витуса Беринга.

В 1847 году Либерия первой на африканском континенте провозгласила независимость.

В 1907 году Гарри Гудини показал легендарный номер с цепями: будучи закованным, фокусник выбрался из воды за минуту.

В 2002 году Грузия приняла решение о выходе из СНГ. 

26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 26 августа

26 августа родились американский актер Маколей Калкин, благодетельница мать Тереза.

Какой сегодня церковный праздник

  • День памяти Тихона Задонского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки в этот день обязательно совершали ритуал с иконой Божьей матери. Взяв изображение в руки, необходимо три раза обойти дом, чтобы защитить всех родных от нечистой силы. Хозяюшки старались навести порядок в кладовых.

Приметы на 26 августа

  • Если много грибов, урожай будет щедрым в следующем году!
  • Разразилась сегодня буря, осень будет дождливой.
  • Если нет ветра на Тихона, ждите сильный ветер на следующий день. 

Именинники: Максим и Тихон.

26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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