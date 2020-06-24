Выходные и праздники в июле 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать

24 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Выходные и праздники в июле 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в июле 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
pixabay.com

Самое время отправиться в отпуск, ведь в июле, к сожалению, нет дополнительных дней отдыха.

В июле нас ожидают лишь традиционные выходные, суббота и воскресенье.

Количество дней отдыха равняется восьми, включает в себя  4-5, 11-12, 18-19, и 25-26 июля. 

Читайте такжеТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз
Однако июль богат на профессиональные праздники, с которыми обязательно стоит поздравить близких, друзей и коллег.

Предлагаем вам ознакомиться с полным перечнем профильных торжеств в июле 2020. 

Напомним,

Облако тегов

выходные дни в Украине выходные в Киеве

Материалы по теме

Украинцев ожидают длинные выходные в конце июня
Праздники

Украинцев ожидают длинные выходные в конце июня
Выходные и праздники в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Праздники

Выходные и праздники в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Одно из самых экстремальных в жизни: Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьем
Новости

Одно из самых экстремальных в жизни: Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьемЭксклюзив

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK