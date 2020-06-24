Выходные и праздники в июле 2020 года в Украине: сколько будем отдыхать
Самое время отправиться в отпуск, ведь в июле, к сожалению, нет дополнительных дней отдыха.
В июле нас ожидают лишь традиционные выходные, суббота и воскресенье.
Количество дней отдыха равняется восьми, включает в себя 4-5, 11-12, 18-19, и 25-26 июля.
Предлагаем вам ознакомиться с полным перечнем профильных торжеств в июле 2020.
- 1 июля День архитектуры,
- 2 июля День работников налоговой службы,
- 5 июля День ВМС Украины,
- 6 июля День войск ПВО ВСУ,
- 7 июля День сотрудников заповедников,
- 16 июля День бухгалтера,
- 19 июля День работников металлургии,
- 26 июля День работников торговли,
- 31 июля День системного администратора.
Напомним,