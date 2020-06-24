24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 июня является 133 днем года, до конца года осталось 192 дня.

Какой праздник 24 июня 2020?

Памятные даты 24 июня, годовщины и события

В 1717 году учредили тайное общество масонов.

В 1812 году Наполеон напал на Россию.

В 1951 году в Америки запустили коммерческое цветное телевидение.

В 1990 году прошел последний концерт Виктора Цоя в Москве.

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 24 июня

24 июня родились аргентинский футболист Лионель Месси, советский и украинский актер Николай Смолич.

Какой сегодня церковный праздник

Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя)

Что сегодня можно и нельзя делать

В народе 24 июня празднуют День Варфоломея и Варвары.

Наши предки старались сегодня не рвать траву, даже сидение или лежание на ней считалось плохим занятием из-за того, что на Варфоломея по ней якобы катается нечистая сила. Люди вставали раньше, чтобы услышать пение сказочных существ.

Приметы на 24 июня

Если прогремел гром, значит, будет хорошо ловиться рыба.

Гулкий гром в этот день предвещает ливень.

Именинники: Ефрем, Варфоломей.

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,