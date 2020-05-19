Выходные и праздники в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Предусмотрены ли дополнительные выходные дни в июне 2020 года?
В июне традиционно празднуются Троица и День Конституции, праздники, которые предусматривают дополнительные дни отдыха.
7 июня, в воскресенье, мы будем праздновать Троицу, а дополнительный выходной переносится и мы получим его в понедельник, 8 июня.
День Конституции в 2020 году тоже попадает на воскресенье, этот праздник мы всегда отмечаем 28 июня. Днем отдыха станет и понедельник, 29 июня.
Профессиональные праздники в июне 2020
Не забудьте поздравить родных и близких с профессиональными праздниками!
5 июня День окружающей среды,
6 июня День журналиста,
7 июня Троица,
14 июня Всемирный день донора,
21 июня День медицинского работника,
28 июня День Конституции, День молодежи.
Напомним,