Выходные и праздники в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

19 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Выходные и праздники в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в июне 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

Предусмотрены ли дополнительные выходные дни в июне 2020 года?

В июне традиционно празднуются Троица и День Конституции, праздники, которые предусматривают дополнительные дни отдыха. 

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Из 30 дней июня, 20 будут рабочими, а десять — выходными.

7 июня, в воскресенье, мы будем праздновать Троицу, а дополнительный выходной переносится и мы получим его в понедельник, 8 июня.

День Конституции в 2020 году тоже попадает на воскресенье, этот праздник мы всегда отмечаем 28 июня. Днем отдыха станет и понедельник, 29 июня.

Профессиональные праздники в июне 2020

Не забудьте поздравить родных и близких с профессиональными праздниками!

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1 июня День защиты детей,

5 июня День окружающей среды,

6 июня День журналиста,

7 июня Троица,

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9 июня Международный день друзей,

14 июня Всемирный день донора,

21 июня День медицинского работника,

28 июня День Конституции, День молодежи. 

Напомним,

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