Выходные и праздники в мае 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Предусмотрены ли дополнительные выходные дни в мае 2020 года?
Май традиционно считается месяцем праздников и дополнительных выходных, 2020 год не станет исключением.
Однако праздники нам придется провести в условиях карантина, рекомендуем воздержаться от шумных и массовых празднований.
Выходные в мае
- 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.
Профессиональные праздники в мае 2020
3 мая День кондитера,
12 мая Всемирный день медицинских сестер,
17 мая День науки,
20 мая День банковских работников,
20 мая Всемирный день травматолога,
23 мая День морской пехоты,
29 мая Международный день миротворцев,
30 мая День работников издательств и полиграфии,
31 мая День химика.
Напомним,