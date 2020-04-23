Выходные и праздники в мае 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

23 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Выходные и праздники в мае 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Выходные и праздники в мае 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

Предусмотрены ли дополнительные выходные дни в мае 2020 года?

Май традиционно считается месяцем праздников и дополнительных выходных, 2020 год не станет исключением.

Однако праздники нам придется провести в условиях карантина, рекомендуем воздержаться от шумных и массовых празднований. 

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В мае нас ожидают 19 рабочих дней и 12 выходных. Дополнительный день отдыха мы получим 1 мая, выходной приурочен Дню труда. Еще один выходной запланирован в связи с празднованием Дня памяти.

Выходные в мае 

  • 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.        

Профессиональные праздники в мае 2020

3 мая День кондитера,

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5 мая Международный день акушерства,

12 мая Всемирный день медицинских сестер,

17 мая День науки,

20 мая День банковских работников,

20 мая Всемирный день травматолога,

23 мая День морской пехоты,

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25 мая День филолога,

29 мая Международный день миротворцев,

30 мая День работников издательств и полиграфии,

31 мая День химика.

Напомним,

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