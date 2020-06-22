Сколько будем отдыхать на День Конституции?
Первый месяц лета подарит нам еще один длинный уик-энд в связи с празднованием Дня Конституции.
Праздник, посвященный главному закону нашей страны, отмечается ежегодно 28 июня. В этом году дата попадает на традиционный выходной, воскресенье, поэтому день отдыха переносится на понедельник, 29 июня.
Несмотря на дополнительный день отдыха и возможности, которые он открывает, призывам вас ответственно относиться к личной гигиене и профилактическим мерам во время пандемии опасного коронавируса COVID-19. Будьте здоровы!
Напомним,