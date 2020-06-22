Сколько будем отдыхать на День Конституции?

Первый месяц лета подарит нам еще один длинный уик-энд в связи с празднованием Дня Конституции.

Украинцы получат длинные выходные (с субботы, 27 июня, по понедельник, 29 июня), ведь нас ожидает празднование Дня Конституции

Праздник, посвященный главному закону нашей страны, отмечается ежегодно 28 июня. В этом году дата попадает на традиционный выходной, воскресенье, поэтому день отдыха переносится на понедельник, 29 июня.

Примечательно, что в этом году на 28 июня попадает и День молодежи, этот праздник ежегодно празднуют в последнее воскресенье первого месяца лета, он является переходящим.

Несмотря на дополнительный день отдыха и возможности, которые он открывает, призывам вас ответственно относиться к личной гигиене и профилактическим мерам во время пандемии опасного коронавируса COVID-19. Будьте здоровы!

Напомним,