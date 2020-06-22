Сколько будем отдыхать на День Конституции?

22 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Сколько будем отдыхать на День Конституции?
Украинцев ожидают длинные выходные в конце июня
pixabay.com

Первый месяц лета подарит нам еще один длинный уик-энд в связи с празднованием Дня Конституции.

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Украинцы получат длинные выходные (с субботы, 27 июня, по понедельник, 29 июня), ведь нас ожидает празднование Дня Конституции

Праздник, посвященный главному закону нашей страны, отмечается ежегодно 28 июня. В этом году дата попадает на традиционный выходной, воскресенье, поэтому день отдыха переносится на понедельник, 29 июня. 

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Примечательно, что в этом году на 28 июня попадает и День молодежи, этот праздник ежегодно празднуют в последнее воскресенье первого месяца лета, он является переходящим.

Несмотря на дополнительный день отдыха и возможности, которые он открывает, призывам вас ответственно относиться к личной гигиене и профилактическим мерам во время пандемии опасного коронавируса COVID-19. Будьте здоровы!

Напомним,

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