Захватывающий уик-энд в Херсоне: что посмотреть на выходных

В связи с пандемией границы еще долго будут оставаться закрытыми для регулярных и комфортным международных рейсов.

Памятник Потемкину

История этого памятник весьма захватывающая. После смерти фаворита императрица Екатерина II приказала установить памятник Потёмкину в самом сердце Херсона. Его поставили еще в 1836 году. Далее возложили в честь него целый Потёмкинский бульвар. После войны памятник исчез. И восстановили его обратно аж только в 2003 году. Сегодня памятник является частью сквера, который безоговорочно заслушивает вашего внимания.

Парк Славы

Но это вовсе не повод лишать себя постоянного летнего отдыха . Вам никто не запрещает видоизменить маршрут и изучить окрестности Украины. А смотреть правда есть что. Предлагаем остановиться на Херсоне.

Дом Гольденберга

В качестве напомню напоминания о Второй мировой в Херсоне находится мемориальный парк, посвященный освободителям города. Тут же можно найти памятки Скорбящей матери, могилу Неизвестного солдата, а также мемориальные списки умерших. Парк является одним из главных мест для проведения спокойного отдыха в Херсоне. А с центральной аллеи можно без труда спуститься к реке.

Дом Годьденберга - одно из наиболее красивых зданий во всем Херсоне. Его фасад возведен в стиле эклектики, а сам декор повторяет мотивы романского и мавританского стилей. Расположено здание в центре города, поэтому заметить и сфоткать его точно необходимо для вашего плана.

Черешчатый дуб

Главная биологическая изюминка Херсона расположена в городском парке. Черешчатому дубу уже более 100 лет. Древние легенды гласят, что дерево появилось еще при правлении Екатерины II. Правда это либо нет до сих пор неизвестно. Многие считают, что дуб появился только лишь в 1896 году вместо 1869. Хоть хронология и слегка хромает, это не мешает дубу оставаться гордостью для херсонцев и одной из главных достопримечательностей города.

Напомним,