Рік. Херсон – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова

4 листопада 2023 13:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Рік. Херсон – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова
Рік. Херсон – дивитися онлайн документальний проєкт Дмитра Комарова
instagram.com/komarovmir

Військове керівництво, яке брало безпосередню участь у звільненні Правобережної Херсонщини, поділиться досі невідомими подробицями тих подій. Дивіться в документальному проєкті Дмитра Комарова Рік. Херсон.

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Чому російські війська раз за разом повертались в Чорнобаївку, де 26 разів поспіль отримували бойове ураження? Як вистояв Херсон? Які хитрощі використовували українські Сили Оборони, щоб витіснити ворога? Командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, що під час окупації росіяни влаштували командний пункт в пасажирському терміналі аеропорту в Чорнобаївці. А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський згадав, як втікали російські війська, коли почався наступ Сил Оборони на Півдні. Дивіться всі 3 частин фільму на нашому сайті TV.UA.

Рік. Херсон частина 1 дивитися онлайн

2 і 3 частини фільму з'являтьна на нашому сайті 10 і 17 листопада відповідно.

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