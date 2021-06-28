День Конституции Украины 2021: самые красивые открытки и поздравления (стихи)

Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2021 в стихах и прозе, а также открытки.

Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, коллег, друзей с этим большим государственным праздником.

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

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В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

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Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

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Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.

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Конституция - закон

Самый настоящий,

Но бывает он порой

Несколько скользящим...

Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать - у законов

Странная природа.

В Украине пусть закон

Честным-честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!