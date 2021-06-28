День Конституции Украины 2021: самые красивые открытки и поздравления (стихи)

28 июня 2021 12:14 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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День Конституции Украины 2021: самые красивые открытки и поздравления (стихи)
День Конституции Украины 2021: самые красивые открытки и поздравления
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Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2021 в стихах и прозе, а также открытки.

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Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, коллег, друзей с этим большим государственным праздником.

С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.

***

День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.

***

В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

***

Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.

***

Конституция - закон
Самый настоящий,
Но бывает он порой
Несколько скользящим...

Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать - у законов
Странная природа.

В Украине пусть закон
Честным-честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!

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