День отца 2020: дата, традиции, будет ли выходной
В Украине официально отметят День отца!
Национальным торжество стало лишь в 1966 году, празднуется с тех пор в третье воскресенье июня. На сегодняшний день праздник, посвященный папам, отмечается в Великобритании, Аргентине, Канаде, Индии, Мексике, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, Турции, Японии и некоторых других странах.
Украина присоединилась к ним совсем недавно. В указе Кабинета министров сообщается, что поздравить пап в 2020 году можно будет в воскресенье, 21 июня.
В День отца украинцы не получат дополнительный выходной, но смогут отдохнуть в воскресенье.
Напомним,