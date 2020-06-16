День отца 2020: дата, традиции, будет ли выходной

День отца 2020: дата, традиции, будет ли выходной

В Украине официально отметят День отца!

Впервые праздник всех отцов отметили в США, в далеком 1910 году.

Национальным торжество стало лишь в 1966 году, празднуется с тех пор в третье воскресенье июня. На сегодняшний день праздник, посвященный папам, отмечается в Великобритании, Аргентине, Канаде, Индии, Мексике, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, Турции, Японии и некоторых других странах.

Украина присоединилась к ним совсем недавно. В указе Кабинета министров сообщается, что поздравить пап в 2020 году можно будет в воскресенье, 21 июня.

На Западе существует традиция выходить в люди с розами в руках. Если они красные, то символизируют живого отца, если белые – в память о покойном. Правительства в этот день помогают отцам, воспитывающим детей самостоятельно, а сами папы стараются провести день со своими детьми, например, выбравшись на пикник.

В День отца украинцы не получат дополнительный выходной, но смогут отдохнуть в воскресенье.

Напомним,