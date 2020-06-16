День отца 2020: дата, традиции, будет ли выходной

16 июня 2020 10:30 Алла Лысак
День отца 2020: дата, традиции, будет ли выходной
День отца 2020: дата, традиции, будет ли выходной
pixabay.com

В Украине официально отметят День отца!

Читайте также15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Впервые праздник всех отцов отметили в США, в далеком 1910 году.

Национальным торжество стало лишь в 1966 году, празднуется с тех пор в третье воскресенье июня. На сегодняшний день праздник, посвященный папам, отмечается в Великобритании, Аргентине, Канаде, Индии, Мексике, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, Турции, Японии и некоторых других странах.  

Украина присоединилась к ним совсем недавно. В указе Кабинета министров сообщается, что поздравить пап в 2020 году можно будет в воскресенье, 21 июня.

Читайте такжеКак поздравить близкого человека с праздником в условиях карантина?
На Западе существует традиция выходить в люди с розами в руках. Если они красные, то символизируют живого отца, если белые – в память о покойном. Правительства в этот день помогают отцам, воспитывающим детей самостоятельно, а сами папы стараются провести день со своими детьми, например, выбравшись на пикник. 

В День отца украинцы не получат дополнительный выходной, но смогут отдохнуть в воскресенье. 

Напомним,

Облако тегов

День отца традиции праздники

Материалы по теме

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK