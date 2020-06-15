15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 июня 2020 08:00 Алла Лысак
15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

15 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 июня является 124 днем года, до конца года осталось 201 день.

Какой праздник 15 июня 2020?                        

Памятные даты 15 июня, годовщины и события

В 1667 году врачи впервые перелили кровь от человека к человеку.

В 1830 году в Севастополе прошло восстание, получившее название Чумной бунт. 

В 1851 году в Америке основали первую фабрику, которая производила мороженое. 

15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 15 июня

15 июня родились греческий певец Демис Руссос, французский рок-певец Джонни Холлидей. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Зеленого Вьюна и Никифора

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки сегодня плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

Считалось, что с помощью венка из вьюнка можно наплести будущее, однако делать это следует с хорошими мыслями.

Хозяйки обязательно выставляли на стол каравай, символизировавший богатство и благополучие, 

Приметы на 15 июня

Воробьи дерутся, ожидайте отличной погоды в ближайшие дни.

С самого утра солнце в дымке, значит, погода будет тихой и безветренной.

Дождь выпал, к хорошему урожаю.

Если подул западный ветер, возможно, будет похолодание. 

Именинники: Иван, Никифор, Ульяна, Юлия.

15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

Облако тегов

праздники праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

14 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

13 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Как быстро избавиться от второго подбородка: эффективные упражнения
Полезные советы

Как быстро избавиться от второго подбородка: эффективные упражнения
Во всем белом: 15-летняя дочь Оли Поляковой поделилась снимками со своего выпускного
Новости

Во всем белом: 15-летняя дочь Оли Поляковой поделилась снимками со своего выпускного

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK