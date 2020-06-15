15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 июня является 124 днем года, до конца года осталось 201 день.

Какой праздник 15 июня 2020?

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День посадки деревьев в Коста-Рике,

День сельского хозяйства в Южной Корее.

Памятные даты 15 июня, годовщины и события

В 1667 году врачи впервые перелили кровь от человека к человеку.

В 1830 году в Севастополе прошло восстание, получившее название Чумной бунт.

В 1851 году в Америке основали первую фабрику, которая производила мороженое.

15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 15 июня

15 июня родились греческий певец Демис Руссос, французский рок-певец Джонни Холлидей.

Какой сегодня церковный праздник

Зеленого Вьюна и Никифора

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки сегодня плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

Считалось, что с помощью венка из вьюнка можно наплести будущее, однако делать это следует с хорошими мыслями.

Хозяйки обязательно выставляли на стол каравай, символизировавший богатство и благополучие,

Приметы на 15 июня

Воробьи дерутся, ожидайте отличной погоды в ближайшие дни.

С самого утра солнце в дымке, значит, погода будет тихой и безветренной.

Дождь выпал, к хорошему урожаю.

Если подул западный ветер, возможно, будет похолодание.

Именинники: Иван, Никифор, Ульяна, Юлия.

15 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,