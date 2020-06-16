16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 июня является 125 днем года, до конца года осталось 200 дней.

Какой праздник 16 июня 2020?

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День молодежи в ЮАР.

Памятные даты 16 июня, годовщины и события

В 1903 году возникла автомобильная компания «Форд Мотор».

В 1911 году появилась торговая марка «Пепси-кола».

В 1911 году основана корпорация IBM.

В 1925 году дети впервые отдохнули в лагере Артек в Крыму.

В 1961 году в космос впервые отправили женщину.

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 июня

16 июня родились итальянский писатель и автор «Декамерона» Джованни Бокаччо, американский писатель и сценарист Эрик Сигал.

Какой сегодня церковный праздник

День святого Лукиана

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки старались не ложиться рано спать в день Лукиана, они прислушивались к ветру.

Считалось, что южный ветер сулит отличный урожай яровых, а если дует с северо-запада, то лето будет дождливым. Восточный ветер люди связывали с болезнями.

Приметы на 16 июня

Проливной дождь, к большому урожаю грибов.

Если гроза возникла, плохой сенокос ожидает людей.

Вихрь поднимается к небу и оседает, в ближайшие дни не ждите ясной погоды.

Именинники: Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Юлиан

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,