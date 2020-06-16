16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 июня является 125 днем года, до конца года осталось 200 дней.
Какой праздник 16 июня 2020?
- День молодежи в ЮАР.
Памятные даты 16 июня, годовщины и события
В 1903 году возникла автомобильная компания «Форд Мотор».
В 1911 году появилась торговая марка «Пепси-кола».
В 1911 году основана корпорация IBM.
В 1925 году дети впервые отдохнули в лагере Артек в Крыму.
В 1961 году в космос впервые отправили женщину.
Кто родился 16 июня
16 июня родились итальянский писатель и автор «Декамерона» Джованни Бокаччо, американский писатель и сценарист Эрик Сигал.
Какой сегодня церковный праздник
- День святого Лукиана
Что сегодня можно и нельзя делать
Считалось, что южный ветер сулит отличный урожай яровых, а если дует с северо-запада, то лето будет дождливым. Восточный ветер люди связывали с болезнями.
Приметы на 16 июня
Проливной дождь, к большому урожаю грибов.
Если гроза возникла, плохой сенокос ожидает людей.
Вихрь поднимается к небу и оседает, в ближайшие дни не ждите ясной погоды.
Именинники: Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Юлиан
Напомним,