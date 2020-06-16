16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 июня 2020 00:30 Алла Лысак
16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

16 июня — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 июня является 125 днем года, до конца года осталось 200 дней.

Какой праздник 16 июня 2020?                        

Памятные даты 16 июня, годовщины и события

В 1903 году возникла автомобильная компания «Форд Мотор».

В 1911 году появилась торговая марка «Пепси-кола».

В 1911 году основана корпорация IBM.

В 1925 году дети впервые отдохнули в лагере Артек в Крыму.

В 1961 году в космос впервые отправили женщину. 

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 июня

16 июня родились итальянский писатель и автор «Декамерона» Джованни Бокаччо, американский писатель и сценарист Эрик Сигал. 

Какой сегодня церковный праздник

  • День святого Лукиана

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались не ложиться рано спать в день Лукиана, они прислушивались к ветру.

Считалось, что южный ветер сулит отличный урожай яровых, а если дует с северо-запада, то лето будет дождливым. Восточный ветер люди связывали с болезнями.

Приметы на 16 июня

Проливной дождь, к большому урожаю грибов.

Если гроза возникла, плохой сенокос ожидает людей.

Вихрь поднимается к небу и оседает, в ближайшие дни не ждите ясной погоды. 

Именинники: Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Юлиан

16 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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