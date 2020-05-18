Как поздравить близкого человека с праздником в условиях карантина?

Карантин карантином, а праздники никто не отменял.

Широкий ассортимент цветов по доступным ценам

И даже в условиях, когда нужно изолироваться от лишних контактов с людьми и стараться выходить из дома только в крайней необходимости, Flowers.ua поможет вам красиво поздравить близкого человека с праздником и вручить ему букет на день рождения или по любому другому поводу, не выходя из дома. Компания Flowers.ua объединяет родные сердца. Заходите на наш сайт и выбирайте свежие цветы с доставкой и по всей Украине прямо к порогу дома адресата без надобности посещать публичные места. Наши курьеры имеют при себе резиновые перчатки, защитные маски и антисептики, а салоны их автомобилей ежедневно подвергаются дезинфекционной обработке. Флористы и работники теплиц также соблюдают все необходимые санитарные требования, поэтому за безопасность доставки можно не переживать.

На страницах каталога Flowers.ua представлено огромное количество цветочных композиций различной ценовой категории. Так, каждый из наших посетителей сможет подобрать оптимальный вариант, согласно своему бюджету. Весь ассортимент всегда доступен к заказу, а заявки обрабатываются 24/7. Флористы, работающие в нашей компании, постоянно следят за современными мировыми трендами в цветочной индустрии и знают толк в грамотном сочетании цветов. Именно поэтому мы предлагаем своим клиентам только лучшие букеты в Украине. К тому же, мы гарантируем доступные цены на доставку для всех наших клиентов, и неважно, на какую сумму был оформлен заказ. Адекватная стоимость наших услуг - это заслуга грамотной организации цветочных теплиц, мастерских и продуманных логистических схем.

Оперативная доставка самых свежих композиций

Для того, чтобы подаренный букет цветов радовал адресата как можно дольше, мы собираем букеты только в день доставки. Заявка на формирование букета отправляется к флористам после того, как заказчик осуществит оплату. А это значит, что, если вы оформите и оплатите заказ с утра, то уже через пару часов флористы возьмутся за свою работу, а курьеры отвезут букет к получателю до наступления вечера. Готовые цветочные композиции находятся на хранении в специальных холодильных камерах вплоть до того момента, как за ними заедет курьер. Благодаря такой налаженной схеме работы, цветы от Flowers.ua сохраняют свою свежесть и привлекательность еще довольно долгое время. Проследить за статусом выполнения вашего заказа вы сможете в любое время дня и ночи прямо на нашем сайте, нажав на кнопку “Статус заказа”.

Букеты и подарки на любой каприз

Узнавайте о наших новинках и акциях первыми

Мы со стопроцентной уверенностью можем заявить, что мы справимся с любыми задачами и всегда рады предложить сделать цветочную композицию любой сложности и стиля. Именно поэтому у нас такой большой выбор букетов и подарков к любому празднику. Так, если скоро наступит юбилей родителей, смело заказывайте им подарочные корзины со вкусностями, горшок с комнатным растением или цветком. Живые цветы в горшках - это всегда хороший подарок, который не завянет (конечно, при должном уходе) и сможет оживить любую комнату и любой дизайн интерьера. К детскому празднику наиболее актуальным подарком будет корзинка с шоколадными батончиками, газировкой и мягкой игрушкой. Ну, а лучший подарок для любимой девушки - букет красных роз. Закажите цветы с подарками с доставкой к порогу дома и наш курьер встретит родного вам человека с приятным сюрпризом в руках. Команда Flowers.ua знает, как впечатлить самого искушенного ценителя красоты. Наши букеты выглядят современно и актуальны к любому поводу, кроме того, вы можете оформить “Индивидуальный заказ”, чтобы ваш получатель точно не смог устоять. Букет, созданный по вашему личному усмотрению, - это лучший способ проявить свою любовь, теплоту и заботу.

С национальной службой доставки цветов и подарков Flowers.ua вы можете быть рядом близкими людьми несмотря на карантин, расстояния и закрытые границы. Скорее подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook, следите за новостями, акциями и новинками, которые появляются на сайте. Звоните, пишите, заказывайте: Flowers.ua всегда на связи.

Як привітати близьку людину зі святом в умовах карантину?

Карантин карантином, а свята ніхто не відміняв. І навіть в умовах, коли потрібно ізолюватися від зайвих контактів з людьми і намагатися виходити з дому тільки в крайній необхідності, Flowers.ua допоможе вам красиво привітати близьку людину зі святом та вручити їй букет на день народження або за будь-якого іншого приводу, не виходячи з дому. Компанія Flowers.ua об'єднує рідні серця. Заходьте на наш сайт і вибирайте свіжі квіти з доставкою по всій Україні прямо до порогу адресата без потреби відвідувати громадські місця. Наші кур'єри мають при собі гумові рукавички, захисні маски і антисептики, а салони їх автомобілів щодня піддаються дезінфекційної обробки. Флористи і працівники теплиць також дотримуються всих необхідних санітарних вимог, тому за безпеку доставки можна не переживати.

Широкий асортимент квітів за доступними цінами

На сторінках каталогу Flowers.ua представлена ​​величезна кількість квіткових композицій різних цінових категорій. Кожен з наших відвідувачів зможе підібрати оптимальний варіант відповідно до свого бюджету. Весь асортимент завжди доступний для замовлення, а заявки обробляються 24/7. Флористи, що працюють в нашій компанії, постійно стежать за сучасними світовими трендами в квіткової індустрії і розуміються на грамотному поєднанні кольорів. Саме тому ми пропонуємо своїм клієнтам тільки найкращі букети в Україні. До того ж, ми гарантуємо доступні ціни на доставку для всіх наших клієнтів, і неважливо, на яку суму було оформлено замовлення. Адекватна вартість наших послуг - це заслуга грамотної організації квіткових теплиць, майстерень та продуманих логістичних схем.

Оперативна доставка найсвіжіших композицій

Для того, щоб подарований букет квітів радував адресата якомога довше, ми збираємо букети тільки в день доставки. Заявка на формування букета відправляється до флористів після того, як замовник здійснить оплату. А це означає, що при оформленні та оплаті замовлення зранку, через пару годин флористи візьмуться за свою роботу, а кур'єри відвезуть букет одержувачу до настання вечора. Готові квіткові композиції знаходяться на зберіганні в спеціальних холодильних камерах аж до того моменту, як за ними заїде кур'єр. Завдяки такій налагодженій схемі роботи, квіти від Flowers.ua зберігають свою свіжість і привабливість ще досить довгий час. Простежити за статусом виконання вашого замовлення ви зможете в будь-який час дня і ночі прямо на нашому сайті, натиснувши на кнопку "Статус замовлення".

Букети та подарунки на будь-який каприз

Ми зі стовідсотковою впевненістю можемо заявити, що ми впораємося з будь-якими завданнями й завжди раді запропонувати зробити квіткову композицію будь-якої складності та стилю. Саме тому у нас такий великий вибір букетів і подарунків до будь-якого свята. Якщо скоро настане ювілей батьків - сміливо замовляйте їм подарункові корзини з ласощами, горщик з кімнатною рослиною або квіткою. Живі квіти в горщиках - це завжди хороший подарунок, який не зів'яне (звичайно, при належному догляді) і зможе оживити будь-яку кімнату і будь-який дизайн інтер'єру. До дитячого свята найбільш актуальним подарунком буде корзинка з шоколадними батончиками, газованою водою і м'якою іграшкою. Ну, а найкращий подарунок для коханої дівчини - букет червоних троянд. Замовте квіти з подарунками з доставкою на поріг дому і наш кур'єр зустріне рідну вам людину з приємним сюрпризом в руках. Команда Flowers.ua знає, як вразити найдосвідченішого цінителя краси. Наші букети виглядають сучасно і актуальні до будь-якого приводу, крім того, ви можете оформити "Індивідуальне замовлення", щоб ваш одержувач точно не зміг встояти. Букет, створений на ваш власний розсуд, - це найкращий спосіб проявити свою любов, теплоту і турботу.

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З національною службою доставки квітів та подарунків Flowers.ua ви можете бути поруч близькими людьми незважаючи на карантин, відстані і закриті кордони. Швидше підписуйтесь на наші акаунти в соціальних мережах Instagram і Facebook, стежте за новинами, акціями та новинками, які з'являються на сайті. Телефонуйте, пишіть, замовляйте: Flowers.ua завжди на зв'язку.