8 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 мая является 129 днем года, до конца года осталось 246 дней.

Какой праздник 8 мая 2020?

День молитвы (Дания),

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День памяти и примирения.

Всемирный день красного креста.

День красного полумесяца.

Памятные даты 8 мая, годовщины и события

В 1541 году исследователи обнаружили Миссисипи, назвав ее рекой Святого духа.

В 1709 году Запорожская сечь была захвачена российскими войсками.

В 1847 году в Шотландии запатентовали резиновую камеру для колеса.

В 1866 году в американской Атланте начали продать эликсир, который сегодня знают под брендом Coca-Cola.

Знаменитости, родившиеся 8 мая

8 мая родились украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, испанский поп-певец Энрике Иглесиас, сценарист Питер Бенчли.

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане почитают 8 мая Память Святого Марка, повелителя весенних дождей.

В народе считается, что Марк имеет ключи от неба, когда он отмыкал их, тогда и начинался дождь.

В Марков день наши предки молились, чтобы в летнее время не было засухи.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что день не подходит для уборки, а хозяйкам следует ограничиться стиркой, чтобы обязательно вывести белье.

Воздержитесь от ссор с близкими людьми, день необходимо провести с семьей, тогда весь год вы будете жить в мире и согласии.

В этот день нельзя поливать землю, чтобы не спровоцировать засуху.

Приметы на 8 мая

Кукушка кует, морозов больше не будет.

День солнечный и ясный, к жаркому лету.

Радуга висит в небе, установится ясная погода.

Если во время дождя пели птицы, погода будет улучшаться.

Именинники: Василий, Марк, Сергей.

Напомним,