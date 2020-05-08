8 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 мая является 129 днем года, до конца года осталось 246 дней.
Какой праздник 8 мая 2020?
- День молитвы (Дания),
- День памяти и примирения.
- Всемирный день красного креста.
- День красного полумесяца.
Памятные даты 8 мая, годовщины и события
В 1541 году исследователи обнаружили Миссисипи, назвав ее рекой Святого духа.
В 1709 году Запорожская сечь была захвачена российскими войсками.
В 1847 году в Шотландии запатентовали резиновую камеру для колеса.
В 1866 году в американской Атланте начали продать эликсир, который сегодня знают под брендом Coca-Cola.
Знаменитости, родившиеся 8 мая
8 мая родились украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, испанский поп-певец Энрике Иглесиас, сценарист Питер Бенчли.
Какой сегодня церковный праздник
- Православные христиане почитают 8 мая Память Святого Марка, повелителя весенних дождей.
В народе считается, что Марк имеет ключи от неба, когда он отмыкал их, тогда и начинался дождь.
В Марков день наши предки молились, чтобы в летнее время не было засухи.
Что сегодня нельзя делать
Воздержитесь от ссор с близкими людьми, день необходимо провести с семьей, тогда весь год вы будете жить в мире и согласии.
В этот день нельзя поливать землю, чтобы не спровоцировать засуху.
Приметы на 8 мая
Кукушка кует, морозов больше не будет.
День солнечный и ясный, к жаркому лету.
Радуга висит в небе, установится ясная погода.
Если во время дождя пели птицы, погода будет улучшаться.
Именинники: Василий, Марк, Сергей.
Напомним,