8 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 мая 2020 00:30 Алла Лысак
8 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 мая является 129 днем года, до конца года осталось 246 дней. 

Какой праздник 8 мая 2020?           

Памятные даты 8 мая, годовщины и события

В 1541 году исследователи обнаружили Миссисипи, назвав ее рекой Святого духа.

В 1709 году Запорожская сечь была захвачена российскими войсками.

В 1847 году в Шотландии запатентовали резиновую камеру для колеса. 

В 1866 году в американской Атланте начали продать эликсир, который сегодня знают под брендом Coca-Cola.

Знаменитости, родившиеся 8 мая

8 мая родились украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, испанский поп-певец Энрике Иглесиас, сценарист Питер Бенчли.

Какой сегодня церковный праздник

  •  Православные христиане почитают 8 мая Память Святого Марка, повелителя весенних дождей.

В народе считается, что Марк имеет ключи от неба, когда он отмыкал их, тогда и начинался дождь.

В Марков день наши предки молились, чтобы в летнее время не было засухи. 

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки считали, что день не подходит для уборки, а хозяйкам следует ограничиться стиркой, чтобы обязательно вывести белье.

Воздержитесь от ссор с близкими людьми, день необходимо провести с семьей, тогда весь год вы будете жить в мире и согласии. 

В этот день нельзя поливать землю, чтобы не спровоцировать засуху.

Приметы на 8 мая

Кукушка кует, морозов больше не будет.

День солнечный и ясный, к жаркому лету.

Радуга висит в небе, установится ясная погода.

Если во время дождя пели птицы, погода будет улучшаться.

Именинники: Василий, Марк, Сергей. 

Напомним,

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