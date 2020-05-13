13 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 мая является 134 днем года, до конца года осталось 241 день
Какой праздник 13 мая 2020?
- Всемирный день одуванчика,
Памятные даты 13 мая, годовщины и события
В 637 году кардинал Ришелье велел закруглить кончики кинжалов для нарезки мяса, так появился столовый нож.
В 1865 году начал функционировать Национальный университет им. Мечникова (Одесса).
В 1888 году в Бразилии окончательно отменили рабство.
В 1927 году был создан киевский футбольный клуб "Динамо".
В 2004 году на шахте в Соме произошел взрыв, который унес жизни 282 человек.
Кто родился 13 мая
13 мая родились английский актер Роберт Паттинсон, норвежский певец, победитель Евровидения Александр Рыбак.
Какой сегодня церковный праздник
- День апостола Якова
Что сегодня можно и нельзя делать
Кроме того, наши предки внимательно следили за погодой в этот день, предсказывая по определенным приметам погодные условия на май и июнь.
Приметы на 13 мая
Теплая и звездная ночь, к богатому урожаю.
Если солнце восходит ясное, лето будет жарким.
Безоблачное небо, символ солнечного лета.
Именинники: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.
Напомним,