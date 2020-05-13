13 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 мая является 134 днем года, до конца года осталось 241 день

Какой праздник 13 мая 2020?

Памятные даты 13 мая, годовщины и события

В 637 году кардинал Ришелье велел закруглить кончики кинжалов для нарезки мяса, так появился столовый нож.

В 1865 году начал функционировать Национальный университет им. Мечникова (Одесса).

В 1888 году в Бразилии окончательно отменили рабство.

В 1927 году был создан киевский футбольный клуб "Динамо".

В 2004 году на шахте в Соме произошел взрыв, который унес жизни 282 человек.

Кто родился 13 мая

13 мая родились английский актер Роберт Паттинсон, норвежский певец, победитель Евровидения Александр Рыбак.

Какой сегодня церковный праздник

День апостола Якова

Что сегодня можно и нельзя делать

В народе на Якова прекращали сватовство и начинали готовиться к свадьбе.

Кроме того, наши предки внимательно следили за погодой в этот день, предсказывая по определенным приметам погодные условия на май и июнь.

Приметы на 13 мая

Теплая и звездная ночь, к богатому урожаю.

Если солнце восходит ясное, лето будет жарким.

Безоблачное небо, символ солнечного лета.

Именинники: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.

Напомним,