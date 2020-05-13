13 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 мая 2020 00:30 Алла Лысак
13 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 мая является 134 днем года, до конца года осталось 241 день

Какой праздник 13 мая 2020?             

Памятные даты 13 мая, годовщины и события

В 637 году кардинал Ришелье велел закруглить кончики кинжалов для нарезки мяса, так появился столовый нож. 

В 1865 году начал функционировать Национальный университет им. Мечникова (Одесса).

В 1888 году в Бразилии окончательно отменили рабство.

В 1927 году был создан киевский футбольный клуб "Динамо".

В 2004 году на шахте в Соме произошел взрыв, который унес жизни 282 человек.

Кто родился 13 мая

13 мая родились английский актер Роберт Паттинсон, норвежский певец, победитель Евровидения Александр Рыбак.

Какой сегодня церковный праздник

  • День апостола Якова

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В народе на Якова прекращали сватовство и начинали готовиться к свадьбе.

Кроме того, наши предки внимательно следили за погодой в этот день, предсказывая по определенным приметам погодные условия на май и июнь. 

Приметы на 13 мая

Теплая и звездная ночь, к богатому урожаю.

Если солнце восходит ясное, лето будет жарким.

Безоблачное небо, символ солнечного лета. 

Именинники: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков. 

Напомним,

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