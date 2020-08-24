День независимости Украины: Украинские звезды поздравили с праздником родную страну
24 августа 2020 16:00
Телеведущая Маша Ефросинина с мужем
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Сегодня, 24 августа, вся Украина празднует 29 лет независимости.
Читайте такжеИ меня называла нациком, фашистом и рагулем: Антин Мухарский о скандале, связанном с экс-женойПо этому случаю украинские селебретис опубликовали трогательные посты в своих соцсетях, где поздравили соотечественников с праздником и написали, что для них значит Украина.
Александр Пономарев
З Днем Незалежності, люба Україно! Многая і Благая Літа,‒ поздравил исполнитель.
Олег Винник
З небес святих прозоро-синіх упала зоряна сльозина. І утворилася перлина, ім'я у неї ‒ Україна! Перлина Україна, на весь світ одна єдина,‒ отметил певец.
Никита Алексеев
З Днем Незалежності, моя країно,‒ кратко подписал сине-желтый кадр артист.
Певец Никита Алексеев / социальная сеть Instagram
Александр Скичко
З Днем незалежності, Україно! 29 років тому наш народ раз і назавжди вирішив ‒ державі Україна бути! Я є ровесником незалежності і повністю усвідомлюю, які великі та складні завдання стоять зараз перед Україною та кожним українцем. Саме зараз час міцно ставати на ноги, змінювати стару систему та будувати сильну та успішну країну. Успіх нашої держави складається з успіхів усіх небайдужих українців, наших спільних дій та активної співпраці. Щиро вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої Держави. Адже Україна ‒ це ти! Зі святом,‒ заявил политик.
Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой / социальная сеть Instagram
Оля Цибульская
29 це вже не 16 і ще не 30. Пам’ятаю себе в Твоєму віці. Пам‘ятаю, як побачила перші зморшки біля очей. Спочатку злякалась, а потім зрозуміла,що це від посмішок. І від щастя,що поруч той, від кого хочу сина. Смійся і ти, моя рідна. Над своїми страхами,бо так вони втікають. Над своїми помилками,бо так вони не ранять. І над часом, бо тільки коли ти щаслива його можна втримати. Нічого не бійся,я з тобою і за тебе завжди,‒ обратилась к родной стране Оля Цибульская.
Оля Цибульская / социальная сеть Instagram
Настя Каменских
С праздником, Украина! Ты неповторима! Такая красивая, талантливая, цветущая и такая сильная, я люблю тебя, моя Украина! С Днем Рождения,‒ присоединилась к поздравлениям певица.
Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
Напомним,