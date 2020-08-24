Юлия Санина поразила красотой в откровенном футуристическом наряде ‒ фото

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала аппетитные формы в соблазнительном наряде. Артистка устроила пикантную фотосессию.

Исполнительница примерила два невероятно красивых нарядах в стиле total black от украинского дизайнера. Образ получился очень нежным и сексуальным.

На опубликованных снимках звезда позирует в полупрозрачном черном платье, которое полностью облегает ее фигуру. Под платье артистка надела черный бюстгальтер без бретелек, подчеркивающий ее грудь. Широкий пояс удачно выделял осиную талию Саниной.

Певица Юлия Санина / социальная сеть Instagram

Второй образ знаменитости был не менее сексуальным. Объемное черное платье в футуристическом стиле отлично подходит рокерше. Эффект мокрых волос и темный макияж удачно дополнили образ. Звезда позировала сидя на стуле и стоя ‒ обе позы акцентировали внимание на стройных ножках певицы.

36-тысячная аудитория фронвумен The Hardkiss по достоинству оценила новые образы знаменитости, засыпав ее комплиментами в комментариях.

Напомним,

Певица Юлия Санина / социальная сеть Instagram