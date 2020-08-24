Юлия Санина поразила красотой в откровенном футуристическом наряде ‒ фото
Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала аппетитные формы в соблазнительном наряде. Артистка устроила пикантную фотосессию.
На опубликованных снимках звезда позирует в полупрозрачном черном платье, которое полностью облегает ее фигуру. Под платье артистка надела черный бюстгальтер без бретелек, подчеркивающий ее грудь. Широкий пояс удачно выделял осиную талию Саниной.
Второй образ знаменитости был не менее сексуальным. Объемное черное платье в футуристическом стиле отлично подходит рокерше. Эффект мокрых волос и темный макияж удачно дополнили образ. Звезда позировала сидя на стуле и стоя ‒ обе позы акцентировали внимание на стройных ножках певицы.
Напомним,
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