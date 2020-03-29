Юлия Санина рассказала о проблемах в семье: Казалось, что все рухнет
Фронтвумен «The Hardkiss» Юлия Санина с мужем музыкантом Валерием Бебко вместе уже 11 лет.
Исполнительница вспомнила самый сложный период в семейной жизни, когда соединять творческую деятельность и личную жизнь оказалось не так просто.
Нормальные люди такие четыре стрессовых направления в один период не сводят. Мы с Валом занимались новорожденным сыном, постройкой дома, а также записью альбома и организацией масштабного тура,‒ откровенничает Юлия.
Именно в тот момент знаменитость впервые задумалась о разводе. Однако пострадать тогда могли не только личные отношения, но и работа.
Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви,– вспоминает Санина.
Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось,– подытожила Санина.
Напомним,