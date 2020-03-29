Юлия Санина рассказала о проблемах в семье: Казалось, что все рухнет

29 марта 2020 18:00 Катерина Даниленко
Юлия Санина рассказала о проблемах в семье: Казалось, что все рухнет
Певица Юлия Санина
социальная сеть Instagram

Фронтвумен «The Hardkiss» Юлия Санина с мужем музыкантом Валерием Бебко вместе уже 11 лет.

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За это время певица пережила многое. Молодые люди едва не развелись из-за недопонимания и обстоятельств, которые на них свалились. Более подробно об этом она рассказала на «Экзамене» Маше Ефросининой.

Исполнительница вспомнила самый сложный период в семейной жизни, когда соединять творческую деятельность и личную жизнь оказалось не так просто.

Нормальные люди такие четыре стрессовых направления в один период не сводят. Мы с Валом занимались новорожденным сыном, постройкой дома, а также записью альбома и организацией масштабного тура,
‒ откровенничает Юлия.

Именно в тот момент знаменитость впервые задумалась о разводе. Однако пострадать тогда могли не только личные отношения, но и работа.

Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить. Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви,
– вспоминает Санина.

Певица Юлия Санина с мужем / социальная сеть Instagram

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Однажды молодые люди все же нашли время и силы, чтобы поговорить и прояснить ситуацию. Их любовь оказалась сильнее. После очередных гастролей Юлия и Вал решили больше никогда не расставаться.

Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось,
– подытожила Санина.

Напомним,

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