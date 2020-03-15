Давай больше! Юлия Санина о реакции мужа на пикантные сцены с Тиной Кароль
15 марта 2020 12:00
Фронвумен «The Hardkiss» Юлия Санина
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Артистка также приоткрыла занавес грандиозного шоу на НСК «Олимпийский».
Юлия Санина и певица Тина Кароль несколько месяцев назад представили совместную видеоработу к фильму «Віддана». Сексуальный клип до сих пор активно обсуждается фолловерами.
Катя Осадчая решила поинтересоваться, как муж исполнительницы отреагировал на довольно откровенные сцены и объятия с коллегой.
Мы сначала так не вели себя так откровенно. Это началось где-то за час до конца съемок, девушки разошлись. Там раз ручку положила, два... А потом так понравилось! А они все стояли за кадром и кричали: «Давай, класс, давай больше!». Весь менеджмент, Вал, мой муж, им понравилось. Думаю, они завелись больше, чем мы,– откровенничает Санина.
Мы долго решались на это. Нас побудили люди. Даже на концерте MONATIK мы потом выходили в фойе или за кулисы и все нам говорили: «Вы должны сделать это следующими». Хочу огонь, хочу фейерверки, конечно, это будет не только о музыке, но и о шоу,– рассказала Юлия.
Напомним,