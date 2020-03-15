Давай больше! Юлия Санина о реакции мужа на пикантные сцены с Тиной Кароль

15 марта 2020 12:00 Катерина Даниленко
Давай больше! Юлия Санина о реакции мужа на пикантные сцены с Тиной Кароль
Фронвумен «The Hardkiss» Юлия Санина
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Артистка также приоткрыла занавес грандиозного шоу на НСК «Олимпийский».

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Фронвумен «The Hardkiss» Юлия Санина и певица Тина Кароль несколько месяцев назад представили совместную видеоработу к фильму «Віддана». Сексуальный клип до сих пор активно обсуждается фолловерами.

Катя Осадчая решила поинтересоваться, как муж исполнительницы отреагировал на довольно откровенные сцены и объятия с коллегой.

Мы сначала так не вели себя так откровенно. Это началось где-то за час до конца съемок, девушки разошлись. Там раз ручку положила, два... А потом так понравилось! А они все стояли за кадром и кричали: «Давай, класс, давай больше!». Весь менеджмент, Вал, мой муж, им понравилось. Думаю, они завелись больше, чем мы,
– откровенничает Санина.

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Кроме того, певица рассказала, что сейчас идет активная подготовка к стадионному шоу в честь 10-летия группы. «The Hardkiss» станет третьей группой, которая покорит «Олимпийский» стадион. На сегодняшний день это удавалось «Океан Эльзы» и Монатику.

Мы долго решались на это. Нас побудили люди. Даже на концерте MONATIK мы потом выходили в фойе или за кулисы и все нам говорили: «Вы должны сделать это следующими». Хочу огонь, хочу фейерверки, конечно, это будет не только о музыке, но и о шоу,
– рассказала Юлия.

Напомним,

 

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