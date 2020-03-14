«Пытаюсь найти точку опоры»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями

14 марта 2020 14:00 Катерина Даниленко
«Пытаюсь найти точку опоры»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна
социальная сеть Instagram

Анна Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь з общественностью.

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Дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не часто откровенничает в социальных сетях. Однако регулярные слова поддержки и любви в адрес ее мамы побудили ее выйти на связь с подписчиками.

Девушка призналась, что долгое время держала всю боль в себе, но готова открыться и поделится своими эмоциями. О состоянии своей звездной мамы Анна не упомянула.

До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить. Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму,
‒ написала младшая Заворотнюк.

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К слову, звезда сериала «Моя прекрасная няня» до сих пор пребывает под наблюдением специалистов после борьбы с раком мозга четвертой стадии. Семья актрисы никаких официальных заявлений по поводу ее состояния не дает.

Напомним,

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