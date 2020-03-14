«Пытаюсь найти точку опоры»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями
Анна Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь з общественностью.
Девушка призналась, что долгое время держала всю боль в себе, но готова открыться и поделится своими эмоциями. О состоянии своей звездной мамы Анна не упомянула.
До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить. Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму,‒ написала младшая Заворотнюк.
Напомним,