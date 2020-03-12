Вокалистка группы Yuko развлекала дочку Оли Поляковой
Оказывается, несколько лет назад Юля Юрина работала аниматором на дне рождения старшей дочери Поляковой Маши. Так и осталась бы эта история тайной, если бы не «СуперИнтуиция» на Новом канале.
Но одним из самых главных открытий вечера стало признание Юли Юриной из группы Yuko. Несколько лет назад девушка работала аниматором на дне рождения у дочки Поляковой!
До того, как переехать в Украину (раньше Юля жила в РФ, – прим.ред.), я работала аниматором и организатором детских праздников, – рассказала Новому каналу Юля Юрина. – Именно так и заработала на свой первый микрофон и звуковой процессор. В Украине поначалу тоже подрабатывала аниматором – вместе с ребятами из университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого мы даже создали ивент-агентство. Как-то раз с нами связались и попросили разработать шестичасовой день рождения для дочери Оли Поляковой. Тогда я еще не знала, кто это, и мне объяснили, что Оля – это украинская Леди Гага.
Мы сшили специальные костюмы, сделали на заказ парики, разработали номера. Получился крутой и масштабный праздник с танцами, фокусниками, – вспоминает Юля Юрина. – У нас был один аниматор, который настолько сильно вжился в роль Дракулы, что Оля даже подбежала ко мне и спросила, не пьяный ли он. А он просто кайфовал от возможности побыть мультяшным вампиром.
Это был один из лучших моих дней рождения. Спасибо!– заявила уже взрослая Маша, обнимая вокалистку группы Yuko.
Напомним,