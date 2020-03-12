Вокалистка группы Yuko развлекала дочку Оли Поляковой

12 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Вокалистка группы Yuko развлекала дочку Оли Поляковой
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Оказывается, несколько лет назад Юля Юрина работала аниматором на дне рождения старшей дочери Поляковой Маши. Так и осталась бы эта история тайной, если бы не «СуперИнтуиция» на Новом канале.

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Вчера вечером Оля Полякова и Олег Винник соревновались в рамках шоу «СуперИнтуиция». Суперзвездам пришлось отгадывать супернезнакомцев – места людей «Х» заняли украинские звезды. Так мы и узнали, что Злата Огневич в юности стирала скатерти, а Ольга Сумская умеет пародировать голоса птиц. 

Но одним из самых главных открытий вечера стало признание Юли Юриной из группы Yuko. Несколько лет назад девушка работала аниматором на дне рождения у дочки Поляковой!

До того, как переехать в Украину (раньше Юля жила в РФ, – прим.ред.), я работала аниматором и организатором детских праздников, – рассказала Новому каналу Юля Юрина. – Именно так и заработала на свой первый микрофон и звуковой процессор. В Украине поначалу тоже подрабатывала аниматором – вместе с ребятами из университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого мы даже создали ивент-агентство. Как-то раз с нами связались и попросили разработать шестичасовой день рождения для дочери Оли Поляковой. Тогда я еще не знала, кто это, и мне объяснили, что Оля – это украинская Леди Гага.

Оля Полякова с дочкой / instagram.com/polyakovamusic
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День рождения старшей дочери Поляковой Маши проходил в одном из киевских ТРЦ. Вечеринка была в стиле кукол Монстр Хай. 

Мы сшили специальные костюмы, сделали на заказ парики, разработали номера. Получился крутой и масштабный праздник с танцами, фокусниками, – вспоминает Юля Юрина. – У нас был один аниматор, который настолько сильно вжился в роль Дракулы, что Оля даже подбежала ко мне и спросила, не пьяный ли он. А он просто кайфовал от возможности побыть мультяшным вампиром.

Певица Юля Юрина / пресс-служба Нового канала
И Оля Полякова, и ее дочка Маша, которая сидела в группе поддержки певицы, сразу вспомнили эту вечеринку. И еще раз поблагодарили Юлю Юрину за классную организацию. 

Это был один из лучших моих дней рождения. Спасибо!
– заявила уже взрослая Маша, обнимая вокалистку группы Yuko.

Напомним, 

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