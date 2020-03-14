Регина Тодоренко откровенно о кормлении грудью: «Сейчас я понимаю всю важность»
Загруженный график не помешал знаменитости больше года кормить сына грудью.
1 год и 3 прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. И нет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике, которыми кормили бабушки, няни, тети нашего сына (хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой,‒ начала свой рассказ Тодоренко.
По словам артистки, прервать работу и безвозмездно посвятить себя материнству у нее не было возможности, однако молодая мама нашла выход.
Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2 часа. И когда вокруг слетались коршуны со своими «добрыми советами» о том, как правильно кормить ребёнка или «пора бы уже сворачивать лактацию», меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном,‒ призналась Регина.
Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье, необходимые микроэлементы, иммунитет. Это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь,‒ подытожила звезда.
Напомним,