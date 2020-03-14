Второй такой не существует: Женя Галич заявил об ограблении

14 марта 2020 10:00 Катерина Даниленко
Второй такой не существует: Женя Галич заявил об ограблении
Солист группы O'Torvald Женя Галич
социальная сеть Instagram

Инцидент произошел в Одессе.

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8 марта для вокалиста O'Torvald Жени Галича запомнилось неприятной ситуацией. У музыканта была украдена уникальная гитара фирмы «Woodstock». Подробностями певец поделился в своем Instagram.

Пизд*ц подкрался незаметно! 8 марта в Одессе, возле клуба «Трумэн» в 22:55 с нашего гастрольного автобуса украли гитару «Woodstock». Гитара уникальна. Второй такой не существует. Продать или публично играть на ней не получится. Палево,
‒ написал Галич.

Музыкант отметил, что есть видео с камер наблюдения и человека можно опознать. Коллектив предложил злоумышленнику добровольно вернуть украденное.

Мы разочарованы. Поверь, оно того не стоит. Есть шанс, без последствий, анонимно вернуть гитару. Понимаем, что просто ошибся. Пиши на номер или на почту. Или оставь ее администратору клуба «Трумэн»,
‒ добавил вокалист.

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Вчера музыкант сообщил, что дорогую ему вещь удалось вернуть:

Гитара вернулась. Спасибо за бдительность True Man Club и всем за распространение!

Напомним,

 

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