Антин Мухарский о скандале, связанном с экс-женой: И меня называла нациком, фашистом и рагулем
На днях скандальная телеведущая Снежана Егорова дала интервью, в котором оскорбила патриотов, защищавших границы Украины. Экс-супруг артистки Антин Мухарских прокомментировал ее слова.
Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войны. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности,‒ написал исполнитель.
Шесть лет я не могу нормально видеться с детьми, а последние два не вижу их вообще, потому что папа, по словам их матери, «кончений нацик, фашист, моральный урод, жалкий алименшик (хотя оставил детям дом, квартиру, за эти годы заплатил около 3 млн. гривен алиментов) ... ага и так же ‒ рагуль, а также суицидальный наркоман»,‒ добавил музыкант.
Напомним,
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