Антин Мухарский о скандале, связанном с экс-женой: И меня называла нациком, фашистом и рагулем

24 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Антин Мухарский о скандале, связанном с экс-женой: И меня называла нациком, фашистом и рагулем
Телеведущий Антин Мухарский
социальная сеть Instagram

На днях скандальная телеведущая Снежана Егорова дала интервью, в котором оскорбила патриотов, защищавших границы Украины. Экс-супруг артистки Антин Мухарских прокомментировал ее слова.

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Телеведущий утверждает, что в браке с Егоровой ощутил на себе подобное давление со стороны жены. Правда актер добавил, что так было не все время. Снежана очень изменилась в 2013 году, когда начался Майдан.

Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войны. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности,
‒ написал исполнитель.

Экс-супруги Антин Мухарский и Снежана Егорова / социальная сеть Instagram

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Кроме того, Мухарский утверждает, что он не видел детей уже два года, так как бывшая жена не идет на встречу и портит его репутацию перед детьми.

Шесть лет я не могу нормально видеться с детьми, а последние два не вижу их вообще, потому что папа, по словам их матери, «кончений нацик, фашист, моральный урод, жалкий алименшик (хотя оставил детям дом, квартиру, за эти годы заплатил около 3 млн. гривен алиментов) ... ага и так же ‒ рагуль, а также суицидальный наркоман»,
‒ добавил музыкант.

Напомним,

Снежана Егорова с детьми / социальная сеть Instagram
 

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