Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дни отдыха?

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?

Второй месяц осени принесет нам первые холода и дополнительный выходной день!

октябре 2020 года сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать 10 дней, рабочих дней предусмотрено 20.

В этом месяце нас ждет дополнительный выходной в связи с Днем защитника Украины (отмечается с 2015 года).

На 14 октября попадает сразу три торжества, уже упомянутый День защитника, День украинского казачества и Покрова (большой религиозный праздник).

Календарь праздничных дней октябрь 2020

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?

4 октября Всемирный день животных, День педагога,

5 октября Международный день врача,

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8 октября День юриста,

9 октября Всемирный день почты,

9 октября День риелтора,

10 октября Всемирный день психического здоровья,

11 октября День Государственной санитарно-эпидемиологической службы,

11 октября День художника,

12 октября День кадрового работника,

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16 октября Всемирный день продовольствия,

18 октября День работников пищевой промышленности,

23 октября День рекламиста,

25 октября День маркетолога,

25 октября День автомобилиста и дорожника.

Воспользуйтесь возможность и поздравьте с профильными и профессиональными праздниками своих близких.

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?

Напомним,