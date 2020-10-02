Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дни отдыха?
Второй месяц осени принесет нам первые холода и дополнительный выходной день!
В этом месяце нас ждет дополнительный выходной в связи с Днем защитника Украины (отмечается с 2015 года).
На 14 октября попадает сразу три торжества, уже упомянутый День защитника, День украинского казачества и Покрова (большой религиозный праздник).
Календарь праздничных дней октябрь 2020
- 4 октября Всемирный день животных, День педагога,
- 5 октября Международный день врача,
- 8 октября День юриста,
- 9 октября Всемирный день почты,
- 9 октября День риелтора,
- 10 октября Всемирный день психического здоровья,
- 11 октября День Государственной санитарно-эпидемиологической службы,
- 11 октября День художника,
- 12 октября День кадрового работника,
- 16 октября Всемирный день продовольствия,
- 18 октября День работников пищевой промышленности,
- 23 октября День рекламиста,
- 25 октября День маркетолога,
- 25 октября День автомобилиста и дорожника.
Воспользуйтесь возможность и поздравьте с профильными и профессиональными праздниками своих близких.
Напомним,