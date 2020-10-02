Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дни отдыха?

2 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дни отдыха?
Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?
pixabay.com

Второй месяц осени принесет нам первые холода и дополнительный выходной день!

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В октябре 2020 года сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать 10 дней, рабочих дней предусмотрено 20.

В этом месяце нас ждет дополнительный выходной в связи с Днем защитника Украины (отмечается с 2015 года).

На 14 октября попадает сразу три торжества, уже упомянутый День защитника, День украинского казачества и Покрова (большой религиозный праздник). 

Календарь праздничных дней октябрь 2020

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?

Воспользуйтесь возможность и поздравьте с профильными и профессиональными праздниками своих близких.

Выходные и праздники в октябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?

Напомним,

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