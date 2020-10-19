Хэллоуин 2020: как сделать страшный фонарь из тыквы "Светильник Джека"

19 октября 2020 11:30 Алла Лысак
Хэллоуин 2020: как сделать страшный фонарь из тыквы
Светильник Джека: как сделать страшный фонарь из тыквы на Хэллоуин?

Ночь на 1 ноября считается самой страшной в году! Tv.ua расскажет, как сделать страшный фонарь из тыквы "Светильник Джека" на Хэллоуин 2020.

Наши предки верили, что в День всех святых грань между мирами становится очень тонкой, люди защищались от темных сил при помощи разных обрядов, а светильник Джека, вырезанный из тыквы, считался главным символом!

Почему Джек?

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Существует легенда о том, что хитрый и жадный Ирландец по имени Джек обманул самого дьявола, проявив хитрость и смекалку в беседе с ним.

Сначала он пригласил сатану выпить в трактир, а когда пришло время расплачиваться, убедил нечистого превратиться в монету. Схватил ее и положил в карман, где у него лежал серебряный крестик. Так дьявол оказался в ловушке, выйти из которой он смог, пообещав не претендовать на душу Джека.

В другой раз Джек попросил сатану залезть на дерево за фруктами, а когда тот послушно полез – вырезал на коре крест.

Светильник Джека: как сделать страшный фонарь из тыквы на Хэллоуин?

Так Джек выторговал себе еще 10 лет жизни.

Но ирландец все-таки умер. В рай его не пустили, в ад тоже – дьявол сдержал свое слово. С тех пор бродит Джек по миру, освещая себе путь фонарем, который сатана положил ему в тыкву в качестве последнего подарка.

Как сделать фонарь из тыквы?

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Для начала вы должны озаботиться поиском большой, ровной и красивой тыквы. Кроме того, вам понадобятся острый нож, ложка и фломастер. Можно изготовить трафарет для удобства. 

Сначала вырезаем у тыквы отверстие сверху. Здесь не нужна математическая точность, оно может быть круглым, квадратным, большим или поменьше.

Через это отверстие вынимаем семена и часть мякоти.

Теперь рисуем на тыкве страшную рожицу:

  • Глаза, нос, рот и зубы делаем крупными, поскольку их надо будет вырезать.

Проще всего нарисовать все компоненты рожицы, используя треугольники.

Теперь вырезайте рожицу.

Наконец, на дне тыквы мы сделаем небольшое углубление, чтобы туда безопасно поставить свечу. Теперь осталось ее зажечь и светильник Джека готов!

Светильник Джека: как сделать страшный фонарь из тыквы на Хэллоуин?

Напомним,

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