Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

20 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
pixabay.com

Хэллоуин отмечается ежегодно в одно и то же время, в ночь с 31 октября на 1 ноября!

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В этом году  Хэллоуин выпадает на воскресенье.

Название праздника, которое в оригинале пишется как «Hallowe'en» является сокращением от All Hallows 'Even, «Вечер Всех Святых».

Он отмечается накануне Дня всех святых. 

Хэллоуин представляет собой смесь как языческих, так и христианских традиций.

Возник он из кельтского сезонного праздника, посвященного сбору урожая.

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Так уж вышло у кельтов, что в ночь на 1 ноября не только праздновали завершение полевого года и встречали Новый год, но и вспоминали умерших (на Самайна). Кельты твердо верили, что в ночь перед новым годом граница между мирами мертвых и живых стирается, а призраки могут вернуться на землю.

Страшные маски и костюмы наши предки в этот день использовали вовсе не за тем, чтобы пугать друг друга, таким образом люди хотели смешаться с призраками и остаться незамеченными среди мертвых, которые желали напакостить живым. 

Напомним, 

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