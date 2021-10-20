Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

Хэллоуин отмечается ежегодно в одно и то же время, в ночь с 31 октября на 1 ноября!

В этом году Хэллоуин выпадает на воскресенье.

Название праздника, которое в оригинале пишется как «Hallowe'en» является сокращением от All Hallows 'Even, «Вечер Всех Святых».

Он отмечается накануне Дня всех святых.

Хэллоуин представляет собой смесь как языческих, так и христианских традиций.

Возник он из кельтского сезонного праздника, посвященного сбору урожая.

Так уж вышло у кельтов, что в ночь на 1 ноября не только праздновали завершение полевого года и встречали Новый год, но и вспоминали умерших (на Самайна). Кельты твердо верили, что в ночь перед новым годом граница между мирами мертвых и живых стирается, а призраки могут вернуться на землю.

Страшные маски и костюмы наши предки в этот день использовали вовсе не за тем, чтобы пугать друг друга, таким образом люди хотели смешаться с призраками и остаться незамеченными среди мертвых, которые желали напакостить живым.

Напомним,