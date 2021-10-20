Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
Хэллоуин отмечается ежегодно в одно и то же время, в ночь с 31 октября на 1 ноября!
Название праздника, которое в оригинале пишется как «Hallowe'en» является сокращением от All Hallows 'Even, «Вечер Всех Святых».
Он отмечается накануне Дня всех святых.
Хэллоуин представляет собой смесь как языческих, так и христианских традиций.
Возник он из кельтского сезонного праздника, посвященного сбору урожая.
Страшные маски и костюмы наши предки в этот день использовали вовсе не за тем, чтобы пугать друг друга, таким образом люди хотели смешаться с призраками и остаться незамеченными среди мертвых, которые желали напакостить живым.
Напомним,