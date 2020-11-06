Невероятная правда о звездах: звезды-перфекционисты и образы селебрити на Хэллоуин

6 ноября 2020 16:40 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: звезды-перфекционисты и образы селебрити на Хэллоуин
Невероятная правда о звездах: звезды-перфекционисты и образы селебрити на Хэллоуин
пресс-служба

В субботу, 7 ноября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Дайджест самого романтического реалити осени «Холостячка»: наиболее интересные и горячие моменты минувшей недели проекта. Селебрити и Хэллоуин: кто и в каких образах встречал его в этом году? Группе ТНМК уже больше 20 лет! Хорошо ли фронтмены узнали друг друга за это время – журналисты проекта уже готовы это проверить!

Кто из знаменитостей еще не нашел свою половинку? А также, звезды-перфекционисты: кто привык искать в себе недостатки и доводить все до идеала? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!

Напомним,

 

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