Невероятная правда о звездах: звезды-перфекционисты и образы селебрити на Хэллоуин
В субботу, 7 ноября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.
Дайджест самого романтического реалити осени «Холостячка»: наиболее интересные и горячие моменты минувшей недели проекта. Селебрити и Хэллоуин: кто и в каких образах встречал его в этом году? Группе ТНМК уже больше 20 лет! Хорошо ли фронтмены узнали друг друга за это время – журналисты проекта уже готовы это проверить!
Кто из знаменитостей еще не нашел свою половинку? А также, звезды-перфекционисты: кто привык искать в себе недостатки и доводить все до идеала? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!
Напомним,
- Танці з зірками-2020: Надя Мейхер станцует с дочерями, Димопулос – с сыновьями, Санина – с отцом.
- МастерШеф-10: участники будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях.