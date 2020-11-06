Танці з зірками-2020: Надя Мейхер станцует с дочерями, Санта Димопулос – с сыновьями, Юлия Санина – с отцом
В воскресенье, 8 ноября, зрителей телеканала 1+1 ждет самый трогательный «семейный» выпуск сезона проекта "Танці з зірками".
Актриса Надежда Мейхер впервые покажет дочерей Анну и Машу. Вместе они исполнят фолк-модерн под чувственную композицию Нины Матвиенко «Квітка Душа». Главная конкурентка Надежды на проекте Санта Димопулос будет танцевать контемпорари вместе с сыновьями – своим и мужа.
Этот стиль танца покажет и Юлия Санина, которая станцует вместе с отцом под хит The HARDKISS «Сердце».
А встречать пары на балконе будет шоумен, участник звездной команды ПТП на шоу «Маскарад» Юрий Ткач.
Уже традиционно к судьям присоединится четвертый приглашенный судья – участник прошлых сезонов проекта. В это воскресенье приглашенной судьей станет победительница третьего сезона «Танців з зірками», актриса Ксения Мишина.
Специальным гостем с музыкальным выступлением станет артистка продюсерского центра MONATIK Corporation - NiNO.
Напомним,