Танці з зірками-2020: Надя Мейхер станцует с дочерями, Санта Димопулос – с сыновьями, Юлия Санина – с отцом

В воскресенье, 8 ноября, зрителей телеканала 1+1 ждет самый трогательный «семейный» выпуск сезона проекта "Танці з зірками".

В это воскресенье звезды проекта "Танці з зірками-2020" станцуют два танца – один со своими родными, а второй танец из классической бальной программы вместе со своими партнерами. Так, рокер Сергей Танчинец исполнит фьюжн вместе со своей женой и детьми под лирический трек Elton John – «Can you feel the love tonight». А его главный конкурент на паркете Сергей Мельник продемонстрирует страстную румбу вместе с олимпийской призершей Анной Ризатдиновой.

Сергей Танчинец с женой / пресс-служба

Актриса Надежда Мейхер впервые покажет дочерей Анну и Машу. Вместе они исполнят фолк-модерн под чувственную композицию Нины Матвиенко «Квітка Душа». Главная конкурентка Надежды на проекте Санта Димопулос будет танцевать контемпорари вместе с сыновьями – своим и мужа.

Этот стиль танца покажет и Юлия Санина, которая станцует вместе с отцом под хит The HARDKISS «Сердце».

Юлия Санина с родителями / пресс-служба

Также в это воскресенье зрителей ждет особое выступление. На паркет выйдет бывший участник шоу Игорь Кузьменко и Карина, девушка, которая потеряла ногу, но любовь к «Танцям з зірками» помогла ей не упасть духом, а начать танцевать на протезе. Вместе они исполнят ча-ча-ча, чтобы показать всем, что никогда не нужно терять надежду, а только двигаться вперед к своей мечте.

А встречать пары на балконе будет шоумен, участник звездной команды ПТП на шоу «Маскарад» Юрий Ткач.

Уже традиционно к судьям присоединится четвертый приглашенный судья – участник прошлых сезонов проекта. В это воскресенье приглашенной судьей станет победительница третьего сезона «Танців з зірками», актриса Ксения Мишина.

Специальным гостем с музыкальным выступлением станет артистка продюсерского центра MONATIK Corporation - NiNO.

Напомним,