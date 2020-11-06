Кохання на виживання-4: участники стали кладоискателями золота инков

Кристина и Сергей стали кладоискателями в Перу.

О сокровищах Империи инков ходят настоящие легенды. Одна из них гласит, что инки спрятали от колонизаторов-испанцев около 750 тонн чистого золота и серебра. Кладоискатели со всего мира приезжают в Латинскую Америку в надежде найти хоть крупицу удивительных сокровищ. Хотя участники реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) Сергей и Кристина не мечтали найти клад в Перу, у них была возможность искать сокровища.

Инки считали, что перед тем, как встать на новый жизненный путь, нужно спросить разрешения у бога солнца, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Чтобы задобрить бога, они несли ему золотые украшения. Сергей и Кристина должны были найти золотые дары, среди которых был и ключ от шкатулки с деньгами.

Местные женщины нарисовали парню на теле карту с сокровищами. Но в таких местах, что их могла прочитать только его спутница.

Я растерялся, потому что не мог ничего решать, – признается Сергей. – Было бы проще, если бы я сам прочитал карту и все сделал.

Пришлось довериться девушке.

Второй клад мы не нашли, – вспоминает Кристина. – Смысл было искать третий. В жизни у меня всегда так – если сразу что- то не получилось, я не продолжаю.

Но парень настоял на том, чтобы продолжить поиски. И не прогадал. Третьим кладом оказался ключ от шкатулки с деньгами, который помог им в финале реалити получить 55 тысяч гривен.

Какие испытания ждут другие пары участников – смотрите во вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,