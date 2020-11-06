Супер Топ-модель по-украински: между участницами реалити вспыхнули чувства

6 ноября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: между участницами реалити вспыхнули чувства
Супер Топ-модель по-украински: участница Настя Леухина
пресс-служба Нового канала

Во время пост-шоу «Предметка» Настя Леухина призналась в чувствах к Марго Верховцевой.

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От ненависти до любви – один шаг. Об этом не понаслышке знает Настя Леухина по прозвищу ХТЗ – участница проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывает Новый канал. Во время участия в третьем сезоне ТМПУ она постоянно задирала и унижала Марго Верховцеву, а после окончания проекта поняла, что испытывает к ней симпатию.

В нашем сезоне мы с Гошей конфликтовали, но уже на финале подружились и начали хорошо общаться, – призналась Леухина. – Если честно, Гоша мне всегда импонировала. Не буду врать, она очень обаятельная. В какой-то момент она мне даже нравилась. Честно признаюсь, что я бисексуальна, так что чувствовала притяжение к Гоше. У нее очень странная энергетика – не поймешь, то ли она хорошая, то ли плохая. Я такое люблю.

Участница Супер Топ-модель по-украински Марго Верховцева / пресс-служба

После съемок девушки продолжили общаться. Когда Настя приезжает в Киев из родного Харькова, то видится с Марго. Но романтических отношений между ними быть не может.

Я люблю более женственных и утонченных девушек. С ХТЗ мы можем дружить, но не более,
– ответила на откровенное признание Насти Марго.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» с 9 ноября по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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