Короткие поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе

30 октября 2021 11:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Короткие поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе
Поздравления с Хэллоуином 2021: смешные, страшные, для смс
pixabay.com

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Прикольные поздравления с Хэллоуином 2021

Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина.

Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.

***

Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!

***

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С Хэллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Призывайте всех святых,
И пугайте всех родных.

Духов всех вы изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Превращайте ночку в сказку!

***

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом!

Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

Смешные поздравления с Хэллоуином

С Хэллоуином поздравляю!
До утра дожить желаю!

***

В этот праздник поздравления ты с опаской принимай!
Слышишь шорохи и стоны? Прочь из дома убегай!

***

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Будем праздновать, пугаться,
Хеллоуин ведь на носу!
Скоро ведьмы все и черти
Придут к нам выпить кофейку!

***

Хочу тебя поздравить с Хеллоуином. Пусть к тебе сейчас придет, ведьма или черный кот! 

Напомним,

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