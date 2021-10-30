Короткие поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе

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Прикольные поздравления с Хэллоуином 2021

Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина.

Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.

***

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!



Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки — нипочем!

***

С Хэллоуином поздравляю,Счастья в доме я желаю,Призывайте всех святых,И пугайте всех родных.Духов всех вы изгоните,Свечку в тыковке зажгите,Надевайте дружно маски,Превращайте ночку в сказку!

***

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом!

Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

Смешные поздравления с Хэллоуином

С Хэллоуином поздравляю!

До утра дожить желаю!

***

В этот праздник поздравления ты с опаской принимай!

Слышишь шорохи и стоны? Прочь из дома убегай!

***

Будем праздновать, пугаться,Хеллоуин ведь на носу!Скоро ведьмы все и чертиПридут к нам выпить кофейку!

***

Хочу тебя поздравить с Хеллоуином. Пусть к тебе сейчас придет, ведьма или черный кот!

Напомним,