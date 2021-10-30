Короткие поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе
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Прикольные поздравления с Хэллоуином 2021
Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина.
Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.
***
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
***
Счастья в доме я желаю,
Призывайте всех святых,
И пугайте всех родных.
Духов всех вы изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Превращайте ночку в сказку!
***
Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом!
Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!
Смешные поздравления с Хэллоуином
С Хэллоуином поздравляю!
До утра дожить желаю!
***
В этот праздник поздравления ты с опаской принимай!
Слышишь шорохи и стоны? Прочь из дома убегай!
***
Хеллоуин ведь на носу!
Скоро ведьмы все и черти
Придут к нам выпить кофейку!
***
Хочу тебя поздравить с Хеллоуином. Пусть к тебе сейчас придет, ведьма или черный кот!
Напомним,