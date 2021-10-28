ТОП-10 традиций на Хэллоуин: что можно и нельзя делать в канун Дня всех святых
Самайн — это кельтский праздник окончания уборки урожая, по датам совпал с кануном Дня всех святых, подарив нам праздник Хэллоуин.
Хэллоуин наполнен традициями на любой вкус, но мы расскажем о самых распространенных и легких в реализации.
Традиции Хэллоуина
1. Накануне Дня всех святых принято убирать и чистить дом, так можно избавиться от любой негативной энергии.
2. Гадать в Хэллоуин — must have любой вечеринки. К слову, считается, что узнать свое будущее в этот день легче, поскольку граница между мирами истончается.
3. Погулять по улице в страшном костюме, чтобы смешаться с духами, которые наводняют землю в этот день.
4. Оплатить долги, выполнить обещания. Сделать все то, что мы делаем накануне нового года, ведь Самайн — это кельтский новый год.
5. Оставьте на столе еду и воду для добрых духов, которые посетят ваш дом.
7. Обязательно создайте свой личный светильник Джека. Он защитит вас от злых сил в этот день.
8. Приготовьте глинтвейн. Соки, кисели, медовуха тоже подойдут. Красное вино и пиво являются традиционными напитками для Самайна.
9. Купите имбирные пряники, а также приготовите блюда из свеклы, репы и тыквы, так празднуют Хэллоуин на его родине.
10. В этот день любая вещь может стать вашим талисманом!
Напомним,