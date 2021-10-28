ТОП-10 традиций на Хэллоуин: что можно и нельзя делать в канун Дня всех святых

28 октября 2021 18:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-10 традиций на Хэллоуин: что можно и нельзя делать в канун Дня всех святых
ТОП-10 традиций на Хэллоуин: что можно и нельзя делать в канун Дня всех святых
pixabay.com

Самайн — это кельтский праздник окончания уборки урожая, по датам совпал с кануном Дня всех святых, подарив нам праздник Хэллоуин.

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С каждым годом в Украине все больше людей присоединяются к празднованию Хэллоуина. Кто-то в этот день наряжается в страшный костюм и пугает прохожих, а кто-то вырезает светильник Джека, чтобы защитить дом от всего плохого.

Хэллоуин наполнен традициями на любой вкус, но мы расскажем о самых распространенных и легких в реализации. 

Традиции Хэллоуина 

1. Накануне Дня всех святых принято убирать и чистить дом, так можно избавиться от любой негативной энергии.

2. Гадать в Хэллоуин — must have любой вечеринки. К слову, считается, что узнать свое будущее в этот день легче, поскольку граница между мирами истончается.

3. Погулять по улице в страшном костюме, чтобы смешаться с духами, которые наводняют землю в этот день.

4. Оплатить долги, выполнить обещания. Сделать все то, что мы делаем накануне нового года, ведь Самайн — это кельтский новый год.

5. Оставьте на столе еду и воду для добрых духов, которые посетят ваш дом. 

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6. Украсьте дом осенними атрибутами.

7. Обязательно создайте свой личный светильник Джека. Он защитит вас от злых сил в этот день.

8. Приготовьте глинтвейн. Соки, кисели, медовуха тоже подойдут. Красное вино и пиво являются традиционными напитками для Самайна. 

9. Купите имбирные пряники, а также приготовите блюда из свеклы, репы и тыквы, так празднуют Хэллоуин на его родине.

10. В этот день любая вещь может стать вашим талисманом!

Напомним, 

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