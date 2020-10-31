Я знаю, что вы сделали прошлым летом: идеальная страшилка на Хэллоуин

Ужастик «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» – фильм по книге Л. Данкана, написанная еще в 1973 г. Режиссер Джим Гиллеспи экранизировал одноименный роман только в 1997 году, хотя он совсем не потерял актуальности.

В центре сюжета – компания подростков, которые весело проводят время на морском берегу. Возвращаясь домой на машине, они случайно сбивают прохожего. Друзья решают, что он мертв, и сбрасывают тело в море. Также они договариваются никому ничего не говорить о случившемся. Но ровно через год, каждый из них получает записку «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». И тут-то все понимают, что кто-то выдал их секрет. Более того, теперь им всем угрожает смертельная опасность.

В фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» потрясающий актерский состав: Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Фредди Принц-младший и Райан Филлипп. Фильм стал настолько успешным, что в 2014 году решили снять продолжение слэшера. А в 2019 году было решено снять целый сериал по мотивам книги.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» – идеальный фильм для просмотра на Хэллоуин. Смотрите его в воскресенье, в 20:10, на канале НЛО TV!