Полицейские комедии на выходные от 2+2: интересные факты о культовых фильмах
В это воскресенье на канале 2+2 сразу три культовых комедийных детектива: «Детсадовский полицейский», «Стой! Или моя мама будет стрелять» и «Копы в юбках».
«Детсадовский полицейский»
Эфир: 14:40 на канале 2+2
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Пенелопа Энн Миллер, Пэмела Рид.
Кстати, главного героя мог сыграть Дэнни ДеВито. Но актер так и не получил роль из-за своего слишком маленького роста.
Продюсеры картины прослушали более 2 000 детей для того, чтобы собрать класс из 30 ребят!
«Стой! Или моя мама будет стрелять»
Эфир: 19:00 на канале 2+2
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстель Гетти и Джо Бет Уильямс.
У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бомовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. Неугомонная Тутти оказывается свидетельницей убийства и требует... чтобы сын позволил ей участвовать в расследовании! В итоге Джо получает нового напарника – собственную мамулю.
В финальную версию монтажа так и не попала одна из самых дорогих сцен фильма, в которой герой Сильвестра Сталлоне въезжает на мусоровозе в художественную галерею.
«Копы в юбках»
Эфир: 20:50 на канале 2+2
В главных ролях: Сандра Буллок и Мелисса Маккарти.
Сара Эшберн – опытный агент ФБР, которая лучше всех в отделе ловит преступников. Но профессионализма Сары оказывается недостаточно для повышения по службе. Ей дают в напарники грубоватую толстушку Шеннон, и поручают новое задание – выследить и обезвредить безжалостного наркобарона.
Парень, которого героиня Мелиссы Маккарти разглядывает в баре, в жизни – муж актрисы Бен Фальконе.
Фильм настолько понравился продюсерам, что еще до премьеры комедии они заявили про запуск сиквела.