Полицейские комедии на выходные от 2+2: интересные факты о культовых фильмах

Полицейские комедии на выходные от 2+2: интересные факты о культовых фильмах

В это воскресенье на канале 2+2 сразу три культовых комедийных детектива: «Детсадовский полицейский», «Стой! Или моя мама будет стрелять» и «Копы в юбках».

«Детсадовский полицейский»

TV.UA собрал самые интересные факты про американские фильмы, которые покорили зрителей своим легким юмором и необычным сюжетом.

Эфир: 14:40 на канале 2+2

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Пенелопа Энн Миллер, Пэмела Рид.

Детсадовский полицейский / пресс-служба

По сюжету суровый полицейский Джон Кимбл устраивается на работу в детсад, чтобы выследить неуловимого наркодельца. Именно сюда должен явится преступник, чтобы похитить собственного сына. Новоиспеченному воспитателю приходится выстоять перед маленькими сорванцами, которые порой оказываются намного опаснее, чем любой самый крутой бандит.

Кстати, главного героя мог сыграть Дэнни ДеВито. Но актер так и не получил роль из-за своего слишком маленького роста.

Продюсеры картины прослушали более 2 000 детей для того, чтобы собрать класс из 30 ребят!

Детсадовский полицейский / пресс-служба

«Стой! Или моя мама будет стрелять»

Эфир: 19:00 на канале 2+2

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Эстель Гетти и Джо Бет Уильямс.

У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бомовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. Неугомонная Тутти оказывается свидетельницей убийства и требует... чтобы сын позволил ей участвовать в расследовании! В итоге Джо получает нового напарника – собственную мамулю.

Стой! Или моя мама будет стрелять / пресс-служба

По словам Сильвестра Сталлоне, он захотел сыграть в проекте после того, как узнал, что фильмом на полном серьезе интересуется Арнольд Шварценеггер. За съемки в комедии Сталлоне получил 7 миллионов долларов. В те годы стандартный гонорар актера был в два раза больше!

В финальную версию монтажа так и не попала одна из самых дорогих сцен фильма, в которой герой Сильвестра Сталлоне въезжает на мусоровозе в художественную галерею.

Стой! Или моя мама будет стрелять / пресс-служба

«Копы в юбках»

Эфир: 20:50 на канале 2+2

В главных ролях: Сандра Буллок и Мелисса Маккарти.

Сара Эшберн – опытный агент ФБР, которая лучше всех в отделе ловит преступников. Но профессионализма Сары оказывается недостаточно для повышения по службе. Ей дают в напарники грубоватую толстушку Шеннон, и поручают новое задание – выследить и обезвредить безжалостного наркобарона.

Копы в юбках / пресс-служба

Парень, которого героиня Мелиссы Маккарти разглядывает в баре, в жизни – муж актрисы Бен Фальконе.

Фильм настолько понравился продюсерам, что еще до премьеры комедии они заявили про запуск сиквела.