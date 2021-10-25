Как сделать светильник Джека на Хэллоуин-2021 своими руками

25 октября 2021 11:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как сделать светильник Джека на Хэллоуин-2021 своими руками
Хэллоуин-2021: как вырезать тыкву дома
pixabay.com

Светильник Джека из тыквы — это главный символ Хэллоуина. Без него невозможно представить праздник, к счастью, сделать его можно своими руками!

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Близится Хэллоуин, один из  самых мистических праздников в году! На этот раз многим украинцам праздновать Самайна придется, скорее всего, дома из-за карантина и коронавируса. И в этом случае в программу must do точно нужно включить светильник Джека, оберегающий от злых духов в этот день.

Как выбрать тыкву на Хэллоуин 

Тыква для светильника Джека должна быть круглой и симметричной. Осмотрите ее на предмет вмятин (они могут свидетельствовать о гнилостных процессах внутри).

Не забудьте подсушить тыкву на свежем воздухе в течение 3-5 дней. 

Вырезаем тыкву на Хэллоуин: пошаговая инструкция

1. Тыкву первым делом моем и очищаем.

2. Используем маркер, чтобы наметить крышку тыквы, которую мы будем вырезать. 

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3. Переходим к практике: с помощью обычного ножа вырезаем крышку будущего фонарика и снимаем ее! Осторожно и без резких движений.

4. Очищаем тыкву от сеням и волокон, все это можно сделать руками или крепкой ложкой. 

5. Из фонаря необходимо убрать всю мякоть (этот этап, зачастую, оказывается самым скучным).

6. Наконец, пришло время творить! Нарисуйте маркером рожицу на тыкве, а затем с помощью ножа двигайтесь по шаблону.

Если у вас мало опыта, то проще всего для светильника Джека использовать простые треугольники (глаза) и зигзаги (улыбка). 

Напомним, 

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