Макияж на Хэллоуин-2020: крутые идеи для тех, кто не умеет рисовать

20 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Макияж на Хэллоуин-2020: крутые идеи для тех, кто не умеет рисовать
Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать
pixabay.com

Не все девушки умеют рисовать на лице, но это не повод отказываться от праздничного образа на Хэллоуин.

Женщина-кошка

  • Тушь, карандаш для глаз

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Карандашом рисуем стрелки, подводим нижнее века, красим ресницы.

Теперь этим же карандашом закрашиваем верхнюю губу и кончик носа, по желанию: рисуем усики как у кошки. Сексуальный образ готов!

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать / pixabay.com

Черная вдова

  • Темный карандаш, тушь и красная помада

Красим глаза темным карандашом, наносим тушь. Используем указательный палец для того, чтобы создать эффект слез (предварительно смочите карандаш).

Красная помада станет завершающим штрихом!

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать / pixabay.com

Твигги

  • Черный карандаш, тушь, белый карандаш, румяна, блеск для губ

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Подвижное веко закрашиваем белым карандашом, черный карандашом делаем стрелку (толщину регулируйте самостоятельно).

Внизу черным карандашом дорисовываем ресницы, красим верхние ресницы в несколько слоев, чтобы были густыми!

Наносим блеск на губы и выделяем щеки румянами.

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать / pixabay.com

Напомним,

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