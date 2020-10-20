Макияж на Хэллоуин-2020: крутые идеи для тех, кто не умеет рисовать

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать

Не все девушки умеют рисовать на лице, но это не повод отказываться от праздничного образа на Хэллоуин.

Женщина-кошка

Тушь, карандаш для глаз

Карандашом рисуем стрелки, подводим нижнее века, красим ресницы.

Теперь этим же карандашом закрашиваем верхнюю губу и кончик носа, по желанию: рисуем усики как у кошки. Сексуальный образ готов!

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать / pixabay.com

Черная вдова

Темный карандаш, тушь и красная помада

Красим глаза темным карандашом, наносим тушь. Используем указательный палец для того, чтобы создать эффект слез (предварительно смочите карандаш).

Красная помада станет завершающим штрихом!

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать / pixabay.com

Твигги

Черный карандаш, тушь, белый карандаш, румяна, блеск для губ

Подвижное веко закрашиваем белым карандашом, черный карандашом делаем стрелку (толщину регулируйте самостоятельно).

Внизу черным карандашом дорисовываем ресницы, красим верхние ресницы в несколько слоев, чтобы были густыми!

Наносим блеск на губы и выделяем щеки румянами.

Макияж на Хэллоуин-2020: идеи для тех, кто не умеет рисовать / pixabay.com

Напомним,