Макияж на Хэллоуин-2020: крутые идеи для тех, кто не умеет рисовать
Не все девушки умеют рисовать на лице, но это не повод отказываться от праздничного образа на Хэллоуин.
Женщина-кошка
- Тушь, карандаш для глаз
Теперь этим же карандашом закрашиваем верхнюю губу и кончик носа, по желанию: рисуем усики как у кошки. Сексуальный образ готов!
Черная вдова
- Темный карандаш, тушь и красная помада
Красим глаза темным карандашом, наносим тушь. Используем указательный палец для того, чтобы создать эффект слез (предварительно смочите карандаш).
Красная помада станет завершающим штрихом!
Твигги
- Черный карандаш, тушь, белый карандаш, румяна, блеск для губ
Внизу черным карандашом дорисовываем ресницы, красим верхние ресницы в несколько слоев, чтобы были густыми!
Наносим блеск на губы и выделяем щеки румянами.
Напомним,